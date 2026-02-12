Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Özge Sönmez

Taciz mesajları ortaya çıkmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Dede'nin belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

12.02.2026
12.02.2026
12:58

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmalar ortaya çıkmıştı. İnfiale neden olan taciz içerikli mesajların ardından Dede dün tutuklandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında CHP'li ismin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Taciz mesajları ortaya çıkmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

"GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi DELDE,
Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı " suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle;

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Taciz mesajları ortaya çıkmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

"BU OLAYIN MAĞDURLARINDAN BİRİYİM" DEMİŞTİ

Başkan Hasbi Dede, dün adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir ancak bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum. Soruşturmanın selameti ve ilgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım. Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm işbirliğini göstereceğim. Kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."

Taciz mesajları ortaya çıkmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI?

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen mesajlar nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

Savcılığın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yeniden ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

