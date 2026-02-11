Hasbi Dede kimdir neden tutuklandı? Görele Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılıyor.

Şikâyet üzerine başlatılan bir inceleme kapsamında daha önce ifadeye davet edilen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol önlemi uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden ifadeye çağrıldı.

Dede, ifadesinin sonrasında sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya aracılığıyla bir kişiye “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen inceleme kapsamında tutuklandı.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede, 1983 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğdu.

Dede, Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezuniyet aldı.

2002 yılında başladığı profesyonel futbol hakemliği kariyerini 2020 yılına kadar Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde devam ettirdi.

Siyasi kariyerine 2020 yılında CHP’ye üye olarak başlayan Hasbi Dede, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Dede, evli ve 2 çocuk babasıdır.