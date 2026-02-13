Boşanma ve kira gibi çözülmeyen davalarda yeni dönem! Adalet Bakanı Akın Gürlek özel hattı duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığı döneminde uygulamaya koyacağı yeni projelerinden birini açıkladı. Bakan Gürlek, kira ve boşanma davalarında uzayan süreçleri örnek göstererek vatandaşların çözüme kolay ulaşması için özel bir hat kuracağını duyurdu.

ALO ADALET HATTIYLA ÇÖZÜMSÜZ DAVALAR HIZLANDIRILACAK

Bakan Gürlek, "Şu an en büyük sorun yargılamanın gecikmesi. "Alo Adalet" hattı kuracağız. Bakıyoruz 17 celseden beri boşanma davası bitmemiş , 8 celseden beri kira davası devam ediyor. Vatandaş telefonla ya da maille ulaşacak." dedi.

Vatandaşın isterse telefonla arayarak “Dava dosyam uzun süredir devam ediyor” diyebileceğini belirten Gürlek, yargının dosyanın hızlandırılmasını sağlayacağını belirtti.