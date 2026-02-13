TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026 (bütün ilçeler)! TOKİ Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin başlamasının ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Tekirdağ ilçesinde inşa edilecek olan 6.865 konutun kura çekimi yapılıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre TOKİ Tekirdağ kura çekimine 49.468 vatandaş katılım sağlayacak. En çok başvuru 16.598 ile 1.500 konutun inşa edileceği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ Tekirdağ kura çekiminin sona ermesinin ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Aynı zamanda TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı da aktif olacak. Peki TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listeleri, kura çekiminin tamamlanmasının ardından duyurulacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan ekran sayesinde vatandaşlar PDF formatında TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listelerine ilçe ilçe erişim sağlayabilecekler. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listelerinin bugün gün içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ tarafından yayınlanan canlı yayın aracılığıyla sonuçları öğrenebilirler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden TOKİ Tekirdağ kura çekiminin canlı yayın tekrarına erişim sağlanabiliyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası veya e-Devlet ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla TOKİ Tekirdağ kura sonuçlarını öğrenebilecekler. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları genel olarak kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde sisteme giriliyor.

TOKİ TEKİRDAĞ SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Tekirdağ kura çekiminin sona ermesi ve sonuçların duyurulmasının ardından hak sahibi vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla sözleşmeleri imzalayacaklar. TOKİ Tekirdağ hak sahibi vatandaşların sözleşmeleri imzalayacağı tarih ve şube ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

TOKİ TEKİRDAĞ BAŞVURU PARALARININ İADE EDİLECEĞİ TARİH NETLEŞTİ

TOKİ Tekirdağ kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru parası iade edilecek. Vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla, en geç 5 iş günü içerisinde paralarını iade alabilecekler. TOKİ Tekirdağ başvuru ücretlerinin iadelerinin en geç 20 Şubat 2026 Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

TOKİ TEKİRDAĞ İLÇE İLÇE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından Tekirdağ'da toplam 6.865 konut inşa edilecek. TOKİ Tekirdağ konutlarının ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez (Süleymanpaşa) | 1.000 Konut | 11.712 Başvuru

Çerkezköy | 1.300 Konut | 7.300 Başvuru

Çorlu | 1.500 Konut | 16.598 Başvuru

Ergene | 400 Konut | 2.892 Başvuru

Kapaklı | 1.500 Konut | 5.081 Başvuru

Malkara | 235 Konut | 1.025 Başvuru

Marmaraereğlisi | 60 Konut | 1.183 Başvuru

Muratlı | 200 Konut | 914 Başvuru

Saray | 320 Konut | 1.476 Başvuru

Şarköy | 350 Konut | 1.287 Başvuru

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta kura çekimi yapılacak olan iller açıklanıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kura çekim tarihi belli olan iller şöyle:

13 ŞUBAT - Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli

16 ŞUBAT - Eskişehir

23 ŞUBAT - Çorum

27 ŞUBAT - Osmaniye