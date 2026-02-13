TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026 (bütün ilçeler)! TOKİ Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Kategoriler
TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin başlamasının ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Tekirdağ ilçesinde inşa edilecek olan 6.865 konutun kura çekimi yapılıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre TOKİ Tekirdağ kura çekimine 49.468 vatandaş katılım sağlayacak. En çok başvuru 16.598 ile 1.500 konutun inşa edileceği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ Tekirdağ kura çekiminin sona ermesinin ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Aynı zamanda TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı da aktif olacak. Peki TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listeleri, kura çekiminin tamamlanmasının ardından duyurulacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan ekran sayesinde vatandaşlar PDF formatında TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listelerine ilçe ilçe erişim sağlayabilecekler. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listelerinin bugün gün içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ tarafından yayınlanan canlı yayın aracılığıyla sonuçları öğrenebilirler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden TOKİ Tekirdağ kura çekiminin canlı yayın tekrarına erişim sağlanabiliyor.
TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası veya e-Devlet ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla TOKİ Tekirdağ kura sonuçlarını öğrenebilecekler. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları genel olarak kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde sisteme giriliyor.
TOKİ Tekirdağ kura çekiminin sona ermesi ve sonuçların duyurulmasının ardından hak sahibi vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla sözleşmeleri imzalayacaklar. TOKİ Tekirdağ hak sahibi vatandaşların sözleşmeleri imzalayacağı tarih ve şube ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
TOKİ Tekirdağ kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru parası iade edilecek. Vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla, en geç 5 iş günü içerisinde paralarını iade alabilecekler. TOKİ Tekirdağ başvuru ücretlerinin iadelerinin en geç 20 Şubat 2026 Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.
TOKİ tarafından Tekirdağ'da toplam 6.865 konut inşa edilecek. TOKİ Tekirdağ konutlarının ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:
Merkez (Süleymanpaşa) | 1.000 Konut | 11.712 Başvuru
Çerkezköy | 1.300 Konut | 7.300 Başvuru
Çorlu | 1.500 Konut | 16.598 Başvuru
Ergene | 400 Konut | 2.892 Başvuru
Kapaklı | 1.500 Konut | 5.081 Başvuru
Malkara | 235 Konut | 1.025 Başvuru
Marmaraereğlisi | 60 Konut | 1.183 Başvuru
Muratlı | 200 Konut | 914 Başvuru
Saray | 320 Konut | 1.476 Başvuru
Şarköy | 350 Konut | 1.287 Başvuru
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta kura çekimi yapılacak olan iller açıklanıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kura çekim tarihi belli olan iller şöyle:
13 ŞUBAT - Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli
16 ŞUBAT - Eskişehir
23 ŞUBAT - Çorum
27 ŞUBAT - Osmaniye