13 bin TL için 25 milyar TL'lik hasara yol açtı! Çin'de bir garip olay

Çin'in Fujian eyaletinde yer alan Quanzhou şehrinin Hui'an ilçesindeki bir fabrika alevlere teslim oldu. Yaşanan yangının çıkış nedeni ise tüm ülkeyi şoke etti.

Fabrikada çalışan bir işçi, beş gün boyunca günlük 400 yuan (2 bin 500 TL) olan ücretinin ödenmemesi üzerine harekete geçti. Çin yeni yılı öncesinde parasız kalan ve bir köprü altında geceleyen işçi, fabrikanın deposu yakınında yangın çıkardı.

Alevlere teslim olan fabrika kısa sürede ağır hasar aldı. İlk belirlemelere göre yangın yaklaşık 4 milyar yuanlık (25 milyar TL) maddi zarara yol açtı.