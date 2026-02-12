Maltepe'de gece korkutan yangın! Dumanlar tüm sokağı kapladı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Küçükyalı Mahallesi'nde Rüştü Sarp Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında bir binanın alt katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanların sokağı kaplaması üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYEDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle üst katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekletildi.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tamirhanede bulunan 4 araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Araçların tamamen yanması itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.