Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Maltepe'de gece korkutan yangın! Dumanlar tüm sokağı kapladı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir oto tamirhanesinde çıkan yangında dumanlar tüm sokağı kaplarken itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını üst katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tamirhanede bulunan 4 araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maltepe'de gece korkutan yangın! Dumanlar tüm sokağı kapladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 09:39

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Küçükyalı Mahallesi'nde Rüştü Sarp Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında bir binanın alt katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanların sokağı kaplaması üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYEDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle üst katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekletildi.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tamirhanede bulunan 4 araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Araçların tamamen yanması itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri ödemeden trafiğe çıkamayacak! Yeni trafik sigortası tutarları belli oldu: 300 bin lirayı aştı
Aydilge sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasından seslendi
ETİKETLER
#İstanbul yangın
#Yangın Paniği
#Maltepe Yangın
#Küçükyalı Yangın
#Oto Tamirhanesi Yangını
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.