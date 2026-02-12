Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Aydilge sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasından seslendi

Şarkıcı Aydilge, hastaneden paylaştığı videoda bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti. Aydilge geçirdiği operasyon sonrası "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm" diyerek son sağlık durumundan bahsetti.

Aşka Gel, Sade Şarkı, Ben Geldim ve Hayat Şaşırtır gibi şarkılarla popüler olan 46 yaşındaki Aydilge hastane odasından video paylaştı. geçiren Aydilge, "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günü" dedi.

AYDİLGE AMELİYAT OLDU

Uzun süredir ağrılar yaşayan ve ameliyatını erteleyen Aydilge, dün operasyon geçirdi. Aydilge ameliyat olduktan sonra yayınladığı videoda son sağlık durumundan bahsederek sevenlerini bilgilendirdi. ağrıları nedeniyle zor günler geçiren Aydilge, "Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede." dedi.

Aydilge sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasından seslendi

AYDİLGE SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ

Aydilge, yayınladığı videoda; "Merhabalar. Eee, son bir iki postumun altına sürekli 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Sağ olun... Çok güzel bir operasyon geçirdim. Burada çok güzel çalışanlar var, harikalar. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım. Eee, inşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık da kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum." dedi.

Aydilge sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasından seslendi

AYDİLGE KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1979 doğumlu Aydilge aslen Kütahyalıdır. 1997 yılında yayımlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayımlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu

Aydilge sevenlerini korkuttu! Ameliyat masasından seslendi
Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı belli oldu! Eşi Hicran Akın Arslan duyurdu
Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!
