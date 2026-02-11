Poyraz Karayel, Ezel, Yer Gök Aşk, Asi ve Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol alan Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programını eşi Hicran Akın duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı belli oldu! Eşi Hicran Akın Arslan duyurdu Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti; cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak. Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Poyraz Karayel, Ezel, Yer Gök Aşk ve Asi gibi dizilerdeki rolleriyle tanınıyordu. Vefat haberi ve cenaze programı eşi Hicran Kaya tarafından duyuruldu. Cenazesi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılıp aynı mezarlığa defnedilecek. Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sevgili Kanbolat Görkem Arslan vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyunculuk Atölyesinde başlayan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2004'te Çemberimde Gül Oya dizisiyle oyunculuğa başladı,