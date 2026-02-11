Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

Poyraz Karayel dizisinde oynadığı Seher karakteriyle beğeni toplayan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Deniz Çakır, Selim Bayraktar ve Saygın Soysal gibi ünlü isimler soluğu Kanbolat Görkem Arslan'ın evinde aldı. Poyraz Karayel oyuncularından da Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları geldi.

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARINDAN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN PAYLAŞIMI

Poyraz Karayel dizisinde Taşkafa rolüyle yer alan Cem Cücenoğlu yaptığı paylaşımda, "Seni hep böyle gülerken hatırlayacağım kardeşim. Kelime kalmadı başka" botunu düştü.

Ece Özdikici de sosyal medya hesabından Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımın sayfasına ekleyerek, "İnanamıyorum. Her ölüm karşısında inanamıyorum. Ah" notunu düştü.

Poyraz Karayel'in Meltem'i Hare Surel, yaptığı sonsuz işareti ile "Ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır dilerim. Huzur içinde uyu" notunu düştü.

Poyraz Karayel'in rol arkadaşı Emel Çölgeçen, "Hoşçakal oyun arkadaşım üzgünüm tarifi yok yattığın yer incitmesin seni çok üzgünüm canım benim" dedi.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.