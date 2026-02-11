Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Ezel, Yer Gök Aşk ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sonrası Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşlarından da duygusal paylaşım geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 14:18

Poyraz Karayel dizisinde oynadığı Seher karakteriyle beğeni toplayan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği sonrası hayatını kaybetti. Deniz Çakır, Selim Bayraktar ve Saygın Soysal gibi ünlü isimler soluğu Kanbolat Görkem Arslan'ın evinde aldı. Poyraz Karayel oyuncularından da Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları geldi.

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARINDAN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN PAYLAŞIMI

Poyraz Karayel dizisinde Taşkafa rolüyle yer alan Cem Cücenoğlu yaptığı paylaşımda, "Seni hep böyle gülerken hatırlayacağım kardeşim. Kelime kalmadı başka" botunu düştü.

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

Ece Özdikici de sosyal medya hesabından Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımın sayfasına ekleyerek, "İnanamıyorum. Her ölüm karşısında inanamıyorum. Ah" notunu düştü.

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

Poyraz Karayel'in Meltem'i Hare Surel, yaptığı sonsuz işareti ile "Ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır dilerim. Huzur içinde uyu" notunu düştü.

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

Poyraz Karayel'in rol arkadaşı Emel Çölgeçen, "Hoşçakal oyun arkadaşım üzgünüm tarifi yok yattığın yer incitmesin seni çok üzgünüm canım benim" dedi.

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Poyraz Karayel oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan paylaşımları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
ETİKETLER
#vefat
#oyuncu
#kalp krizi
#Poyraz Karayel
#Kanbolat Görkem Arslan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.