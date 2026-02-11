Gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu. 45 yaşındaki oyuncu "Poyraz Karayel", "Muhteşem Yüzyıl", "Kuruluş Osman" gibi çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımında tiyatro oyununun illerini paylaşmıştı. Oyuncu, Nisan ayında Düzce, Muğla, Fethiye, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sahne alacaktı. Oyuncunun son paylaşımına arkadaşını da etiketleyerek, "Geliyoruz, az kaldı birader" notu düştüğü de görüldü.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

4 Kasım 1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşındadır. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, daha sonra Hatırla Sevgili, Ezel, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar, Destan, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yabani dizilerinde rol aldı.