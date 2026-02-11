Menü Kapat
Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan’ın üç yıl önce karıştığı trafik kazasına ilişkin görülen dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, kazada asli kusurlu bulunan Kılıçarslan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!
Manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023 tarihinde 'da kullandığı araçla Dursun Yıldırım idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım Ailesi’nin aracı takla atıp metrelerce savruldu. Olayda 7 kişi hafif yaralanırken, Emine Yıldırım'a yüzde67 engelli raporu verildi. Dava bugün görüldü ve sunucu Vahe Kılıçarslan'a verildi.

VAHE KILIÇARSLAN'IN KARIŞTIĞI KAZANIN DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

Araçta sürücü Dursun Yıldırım’ın yanı sıra eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunları bulunuyordu. Kazada Dursun ile Seher Yıldırım hafif sıyrıklarla kurtulurken, en ağır yaralanmayı gelin Olcay Emine Yıldırım aldı. İddialara göre 8 yaşındaki çocuğunu korumak isteyen annenin kürek kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis ve bel bölgesinde ağır kırıklar saptanan Yıldırım’a platin takıldı. Kazanın ardından felç kalan ve bacakları arasında kalıcı kısalık oluşan Olcay Emine Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi. Yıldırım Ailesi, Kılıçarslan’ın kaza yerinden ayrıldığını ve kendileriyle hiç iletişim kurmadığını belirterek şikâyetçi oldu.

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!

SAVCILIK VAHE KILIÇARSLAN'I KUSURLU BULDU

Soruşturmada Vahe Kılıçarslan suçlamaları kabul etmeyip kusursuz olduğunu savundu. Ancak Adli Tıp raporları ve dosya içeriği değerlendirildiğinde savcılık, Kılıçarslan’ı asli kusurlu gördü. İddianamede “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” ve “kemik kırığına yol açacak şekilde taksirle yaralama” suçlarından 7,5 yıla kadar hapis istendi.

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!

Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Olcay Emine Yıldırım ve avukatı Handan Bakbak katıldı. Vahe Kılıçarslan duruşmaya gelmeyip avukatıyla temsil edildi. Duruşmada söz alan Olcay Emine Yıldırım, “Hayatımın kalan bölümünü eksik ve yarım bir biçimde sürdüreceğim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası!

VAHE KILIÇARSLAN'A 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Avukat Handan Bakbak ise sanığın bugüne dek mağdurlarla yüz yüze gelmekten kaçındığını ve kaza sonrası hiçbir iletişim kurmadığını vurguladı. Mahkeme, Vahe Kılıçarslan’ın “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu sabit görerek 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına da karar verildi. Sanığın sabıkasız geçmişi göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Karar sonrası açıklama yapan Yıldırım Ailesi’nin avukatı Handan Bakbak, “Adalet yerini buldu. Dosyadaki tüm raporlar, belgeler ve mağduriyetler ortadadır. Tazminat davamız da sürüyor” dedi.

