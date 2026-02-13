Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Başkan Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümü ve hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu açıklamaya atıfta bulunarak, “Mart ayında en fazla 100 baz puanlık ölçülü bir indirim ihtimali kuvvetlendi. Şubat ayı enflasyonu ise indirimin boyutunu netleştirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Serkan İmişiker ise “Mart toplantısında 50 baz puanlık indirim daha yüksek olasılık taşımakla birlikte, 50–100 baz puan aralığında bir adım bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.