Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Şubat 13, 2026 14:58
1
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak ayındaki 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi devam ediyor. Dünkü enflasyon raporuyla birlikte mart ayında da yeni faiz indirimi beklentileri gündeme gelirken, bankaların sunduğu yüksek mevduat oranlarında %40’lı seviyelerin altına inmeye başladı. 

Peki 13 Şubat 2026 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte 1 milyon TL’lik mevduatın güncel getirisi...

2
mevduat getirisi

Türkiye piyasalarında 2026 yılına pozitif başlarken, faizlerde yaşanan düşüş de buna eşlik ediyor. 2025 yılını %37,20’den tamamlayan iki yıllık gösterge tahvil faizi %35’li seviyelere gerilerken; enflasyon ve politika faizinde düşüş beklentisi de Türk tahvillerine son haftalarda ilgiyi artırdı.

3
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Son olarak 6 Şubat ile sona eren haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımları 255,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar bir önceki haftada da tahvile 721,8 milyon dolarlık giriş yapmıştı. Böylece sadece son 2 haftada yaptıkları alım, 1 milyar dolara yaklaştı.

4
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Piyasalarda bu haftanın önemli gündem maddesi olarak takip edilen 1. Enflasyon Raporu Sunumu da gerçekleşti. TCMB, geleceğe yönelik enflasyon tahminlerini, 2026 yıl sonu için %15-%21 aralığına yükseltti. Önceki tahmin %13-%19 bandında bulunuyordu.

5
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Başkan Fatih Karahan; gıda kaynaklı etkilerin devamıyla şubat ayında da manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceğini, ancak ana eğilimin marttan itibaren kasım-aralık seviyelerine yaklaşacağını değerlendirdiklerini söyledi.

6
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Başkan Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümü ve hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu açıklamaya atıfta bulunarak, “Mart ayında en fazla 100 baz puanlık ölçülü bir indirim ihtimali kuvvetlendi. Şubat ayı enflasyonu ise indirimin boyutunu netleştirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Serkan İmişiker ise “Mart toplantısında 50 baz puanlık indirim daha yüksek olasılık taşımakla birlikte, 50–100 baz puan aralığında bir adım bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

7
mevduat faizi

Bu arada TCMB’nin ocak ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de düşüş devam ediyor. 13 Şubat 2026 itibarıyla, vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın en yüksek sunulan mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %41,00

-QNB: %40,00

-Akbank: %39,00

-Vakıfbank: %39,00

 

8
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

-Alternatif Bank: %39,00

-Odea Bank: %39,00

-Yapı Kredi: %38,00

-TEB: %36,50

-ING: %36,00

-Ziraat Bankası: %35,00

9
Mevduat kritik eşikte! 1 milyon TL'nin yeni getirisi belli oldu

Bankaların internet sitelerinde ilan edilen bu oranlar, ağırlıklı olarak yeni müşteri veya e-vadeli hesap şeklinde sunuluyor. Uzun bir ardından mevduat oranlarında 40’lı seviyelerin de tükenmekte olduğu dikkat çekiyor.

10
1 milyon liranın aylık getirisi

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE OLDU?

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %41,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Net Getirisi: 29 bin 635 TL

