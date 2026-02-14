10 bin adım efsanesi çöktü! Uzmanlar açıkladı: Kalp krizi riskini sıfırlamak için atmanız gereken adım sayısı aslında çok daha az

ADIM SAYISI MI, YÜRÜYÜŞ HIZI MI?

Araştırmaların ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta ise sadece "ne kadar" yürüdüğünüz değil, "nasıl" yürüdüğünüzdür. Adım sayısı (hacim) kadar, adım temposu (yoğunluk) da kalp sağlığı için kritik öneme sahiptir. Yavaş, vitrin gezer gibi atılan 10.000 adımdansa, tempolu (dakikada yaklaşık 100 adım veya hafif nefes nefese kalacak şekilde) atılan 5.000 adımın kalp ve damar sağlığına katkısı daha fazla olabilir. Tempolu yürüyüş, kalp ritmini hızlandırarak damar esnekliğini artırır ve metabolizmayı ateşler. Bu nedenle uzmanlar, sayılara takıntılı olmak yerine, gün içinde 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşü rutine eklemenin en sağlıklı yaklaşım olduğunu vurguluyor. 10.000 adım hedefini bir saplantı haline getirmek yerine, "hareketsiz kalmamayı" hedeflemek, asansör yerine merdiven kullanmak veya aracı uzağa park etmek gibi küçük değişikliklerle 7.000 bandını yakalamak, uzun ve sağlıklı bir ömür için bilimin onayladığı en gerçekçi reçetedir.