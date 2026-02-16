AK Parti'nin oylarında büyük artış! Abdullah Özdemir anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul" teması ve "İstanbul'da bir olmak" sloganıyla "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı" Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Programda mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve gelecek döneme ilişkin stratejik yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

Geçmiş dönem teşkilat başkanlarını buluşturan zirvede, teşkilat hafızasına ve sahadaki tecrübelere dair değerlendirmelerde de bulunuldu.

Programın ikinci gününde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den önemli açıklamalar geldi. Mahalle başkanlarına hitap eden Abdullah Özdemir, bir yıllık süreçte tüm zorluklara rağmen toplumla bağlarını daha güçlendirdiklerini belirtti.

AK PARTİ'NİN ANKETLERDEKİ OY ORANI ARTIYOR

AK Parti'nin oy oranlarına değinen Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Anketlerimizde, İstanbul'da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız. Belediye başkanlıklarımızda, ilçe belediyelerimizde nisan ayına göre 6 puan daha yukarıdayız. Büyükşehirde de nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz."

"İSTANBUL TÜM TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRACAK SORUMLULUĞA SAHİP"

Özdemir, Gayretle, aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Abdullah Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir. Kıymetli milletvekillerim Anadolu'ya da gidiyorlar. Erzurum'un bir köyünde dahi İstanbul'da ne yapılıyor, herkes biliyor. Bayburt'ta, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kastamonu'da, Tokat'ta, İstanbul'un, AK Parti'nin İstanbul'da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip.

Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek, onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik."