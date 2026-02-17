Tom Cruise ve Brad Pitt yapay zeka kavga videosu Hollywood'u karıştırdı

Kategoriler
TikTok'un sahibi Çinli teknoloji devi ByteDance'in piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka video oluşturma aracı Seedance 2.0, ABD'li film stüdyolarının tepkisini çekti. Netflix, Sony, Disney, Amazon MGM ve Warner Bros gibi firmaları bünyesinde barındıran Sinema Filmleri Derneği (MPA), BBC'ye yaptığı açıklamada uygulamanın telifli eserleri "büyük ölçekte ve izinsiz" kullandığını öne sürdü.
MPA Başkanı Charles Rivkin, Seedance 2.0'ın telif haklarını hiçe saydığını belirterek ByteDance'in ihlallere karşı etkili koruma önlemleri almadan hareket ettiğini vurguladı. Rivkin'e göre şirketin, yapımcıların haklarını koruyan ve milyonlarca Amerikalıya istihdam sağlayan yasaları göz ardı ettiği belirtildi.
Basit metin komutlarını saniyeler içinde ultra gerçekçi videolara dönüştüren araç, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle gündeme oturdu. Kullanıcılar, Tom Cruise ile Brad Pitt'i yumruk yumruğa kavga ederken gösteren videolardan, Friends dizisi karakterlerinin su samuru olarak yeniden tasarlandığı görüntülere kadar pek çok içerik üretti.
Yüzüklerin Efendisi, Aşk-ı Memnu, Seinfeld, Avengers ve Breaking Bad gibi popüler yapımlarla ilgili sahneler de sosyal medyada dolaşıma girdi.
Deadpool filmlerinin senaristi ve yapımcısı Rhett Reese, ortaya çıkan teknolojinin "korkutucu boyutlara ulaştığını" ifade ederek endişelerini dile getirdi. Reese, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bizim için galiba yolun sonu" diyerek Hollywood'daki kariyerlerin risk altında olduğuna dikkat çekti.
Ünlü senarist, Tom Cruise ve Brad Pitt videosunun son derece profesyonel görünmesi nedeniyle "sarsıldığını" ve Hollywood'un devrimle yıkım arasında bir noktada durduğunu belirtti.
Forbes dergisi tarafından yapılan incelemede ise Seedance 2.0’ın "bir insan yönetmeni taklit ettiği" ve karmaşık prodüksiyon araçlarına ihtiyaç duymadan üst düzey çıktılar sağladığı aktarıldı.
ByteDance ise Seedance 2.0 ile üretilen içeriklerin sınırlı bir lansman öncesi test aşamasının parçası olduğunu savundu. Gelen tepkilerin ardından şirket, gerçek kişilerin görsellerini yükleme özelliğini askıya aldığını ve fikri mülkiyet haklarına saygı duyduğunu açıkladı.