14°
Bencillikten kurtulmanın formülü keşfedildi: Beyne tek bir işlem yetiyor

Zürih Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, beyindeki belirli bölgelerin uyarılmasıyla insanların daha yardımsever hale getirilebileceğini ve bencillik dürtüsünün bastırılabileceğini ortaya koydu. Peki bu nasıl mümkün oldu?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 14:43

Bilim insanları, çoğu kişide eser miktarda da olsa bulunan bencilliğe teknolojik bir çözüm bulmuş olabilir. Zürih Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir deneyde, araştırmacılar beyne elektrik akımları göndererek katılımcıların ellerindeki parayı paylaşmaya daha istekli hale gelmelerini sağladı.

Elde edilen bulguların, başkalarını gözetme ve fedakarlık yapma dürtüsünün aslında beynimize biyolojik olarak kodlanmış olduğunu gösterdiği belirtildi.

BEYNE "CÖMERTLİK" FREKANSI GÖNDERİLİYOR

PLOS Biology dergisinde yayımlanan çalışmada 44 katılımcı yer aldı. Deneklerden, kendileri ile tanımadıkları bir partner arasında belirli miktarda parayı paylaştırmaları istendi. Katılımcılara, paranın büyük kısmını kendilerine ayırmak ya da partnerlerine daha fazla vermek arasında seçim yapmaları için sadece birkaç saniye tanındı.

Bencillikten kurtulmanın formülü keşfedildi: Beyne tek bir işlem yetiyor

Tam karar verme anında, beynin muhakeme merkezi olan ön lob ile tat, işitme, görme ve dokunma gibi duyulardan sorumlu parietal lob, elektriksel akımlarla uyarıldı. Stimülasyon işlemi sırasında 40 ila 90Hz arasındaki "gama" frekansı veya 8 ila 12Hz arasındaki "alfa" frekansı kullanıldı.

Araştırmacılar, yüksek frekanslı (gama) akım uygulandığında katılımcıların "daha fedakar seçimler yapmaya" yöneldiğini saptadılar. Denekler, günün sonunda ceplerine daha az para girecek olsa dahi partnerlerine daha fazla pay vermeyi tercih ettiler.

Çalışmanın ortak yazarlarından Doğu Çin Normal Üniversitesi'nden Jie Hu, beyin ağındaki iletişimi hedefli ve invaziv olmayan bir yöntemle değiştirdiklerinde insanların paylaşım kararlarının farklılaştığını belirtti. Hu'ya göre stimülasyon, bireylerin kendi çıkarları ile başkalarının çıkarları arasında kurdukları dengeyi değiştirmeyi başardı.

Araştırmacılar, uygulanan elektriğin katılımcıların bencil olmayan tercihlerini dürterek parasal teklifleri değerlendirirken partnerlerini daha fazla düşünmelerini sağladığını vurguluyor.

