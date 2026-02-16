NASA'dan kritik adım: Ay toprağından güneşle oksijen üretildi

İşte bu noktada gözler Ay’ın kendi kaynaklarına çevrilmiş durumda. Yapı malzemesinden enerjiye kadar pek çok başlık masada. Fakat en kritik kalemlerden biri, doğrudan Ay toprağından oksijen üretmek. Çünkü oksijen yalnızca nefes almak için değil, roket yakıtı için de hayati önemde.

GÜNEŞ IŞIĞI AYNALARLA TOPLANDI, REAKSİYON TETİKLENDİ

Geliştirilen prototip sistem, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kullanarak simüle edilmiş Ay toprağından – yani regolitten – oksijen üretmeyi başardı.

Testlerde güneş ışığı, hassas aynalar yardımıyla tek bir noktada toplandı. Bu yoğun enerji, reaktör içinde solar karbotermal reaksiyonu tetikledi. Süreçte karbon bazlı bir indirgeme mekanizması devreye girdi ve karbon monoksit üretimi doğrulandı.