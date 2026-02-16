Menü Kapat
iOS 27, iPhone'ların pil ömrünü artıracak: Apple performansa odaklandı

Teknoloji devi Apple, bir sonraki büyük güncellemesi iOS 27'de pil performansını artırmaya odaklanacak. Sızıntı kaynağı Mark Gurman'a göre şirket, kullanıcılara daha iyi şarj süresi sunmak amacıyla kod tabanını temizliyor ve Google destekli yeni bir Siri üzerinde çalışıyor.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi, iOS 26 ve onun getirdiği Liquid Glass arayüzü karmaşasının aksine daha sakin ancak altyapısal anlamda çok daha güçlü bir sürüm olarak karşımıza çıkacak. muhabiri Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi, yeni sürümde büyük tasarım değişiklikleri yerine cihazların pil ömrünü ciddi oranda artıracak optimizasyonlara öncelik veriyor.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi, büyük tasarım değişiklikleri yerine pil ömrünü artıran optimizasyonlara ve Google destekli gelişmiş bir Siri'ye odaklanacak.
iOS 27, büyük tasarım değişiklikleri yerine altyapısal iyileştirmeler sunacak.
Güncelleme, cihazların pil ömrünü ciddi oranda artıracak optimizasyonlara odaklanıyor.
Kod temizliği, uygulama optimizasyonu ve küçük arayüz dokunuşları verimliliği artıracak.
Google'ın TPU ve bulut altyapısı üzerinde çalışacak, Gemini 3 ile rekabet edebilecek yeni bir Siri sohbet robotu bekleniyor.
iOS 26.4'ten ertelenen bazı özellikler de bu sürümle kullanıma sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

IOS 27, PİL ÖMRÜNÜ ARTIRACAK

Mark Gurman, Apple'ın iOS 27 güncellemesiyle birlikte herhangi bir köklü arayüz değişikliğine gitmeyeceğini iddia etti. Gurman'a göre şirket yaklaşan güncellemede; kod tabanındaki atıl ve işlevsiz kod parçalarının temizlenerek verimliliğin artırılması, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ufak arayüz dokunuşları ve eski uygulamaların çalışma prensiplerinin optimize edilmesi gibi iyileştirmeler yapacak.

Bütün bunların, kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olan konusunda somut bir artış sağlaması bekleniyor.

GOOGLE DESTEKLİ SİRİ DE YOLDA

iOS 27 ile birlikte tarafında da değişiklikler bekleniyor. Apple'ın, Google'ın TPU ve bulut altyapısı üzerinde çalışacak özel bir sohbet robotunu devreye almayı planladığı konuşuluyor. Şirket içinde "Apple Foundation Models v11" olarak adlandırılan gelişmiş modelin, Gemini 3 ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu ve iOS 26.4 sürümündeki Siri'den çok daha yetenekli olacağı belirtiliyor.

Ayrıca iOS 27 güncellemesi, daha önce iOS 26.4 için planlanan ancak ertelenen bazı özellikleri de kullanıma sunacak.

Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?
