iOS 27, iPhone'ların pil ömrünü artıracak: Apple performansa odaklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple'ın iOS 27 güncellemesi, iOS 26 ve onun getirdiği Liquid Glass arayüzü karmaşasının aksine daha sakin ancak altyapısal anlamda çok daha güçlü bir sürüm olarak karşımıza çıkacak. Teknoloji muhabiri Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi, yeni sürümde büyük tasarım değişiklikleri yerine cihazların pil ömrünü ciddi oranda artıracak optimizasyonlara öncelik veriyor.
Mark Gurman, Apple'ın iOS 27 güncellemesiyle birlikte herhangi bir köklü arayüz değişikliğine gitmeyeceğini iddia etti. Gurman'a göre şirket yaklaşan güncellemede; kod tabanındaki atıl ve işlevsiz kod parçalarının temizlenerek verimliliğin artırılması, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ufak arayüz dokunuşları ve eski uygulamaların çalışma prensiplerinin optimize edilmesi gibi iyileştirmeler yapacak.
Bütün bunların, kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olan pil ömrü konusunda somut bir artış sağlaması bekleniyor.
iOS 27 ile birlikte Siri tarafında da değişiklikler bekleniyor. Apple'ın, Google'ın TPU ve bulut altyapısı üzerinde çalışacak özel bir sohbet robotunu devreye almayı planladığı konuşuluyor. Şirket içinde "Apple Foundation Models v11" olarak adlandırılan gelişmiş modelin, Gemini 3 ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu ve iOS 26.4 sürümündeki Siri'den çok daha yetenekli olacağı belirtiliyor.
Ayrıca iOS 27 güncellemesi, daha önce iOS 26.4 için planlanan ancak ertelenen bazı özellikleri de kullanıma sunacak.