Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

APPLE HARİTALAR VE TESLA HARİTALARI ÇAKIŞTI

Bloomberg’den Mark Gurman’ın pazar günkü bülteninde paylaştığı bilgilere göre Tesla, CarPlay’i tamamen iptal etmiş değil. Plan hâlâ geçerli. Ancak sistem, Tesla’nın kendi arayüzü içinde ayrı bir pencere olarak çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Asıl sorun ise navigasyon tarafında ortaya çıkıyor. Tesla’nın otonom sürüşte kullandığı kendi harita yazılımı ile Apple Haritalar arasında bir uyumsuzluk var. Araç otonom moddayken iki farklı haritanın farklı yönlendirmeler göstermesi, sürücü tarafında kafa karışıklığı yapma riski taşıyor. Açıkçası bu, Tesla’nın göze almak istemediği bir durum.