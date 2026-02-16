Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tesla’nın merakla beklenen CarPlay entegrasyonu, Apple Haritalar ile yaşanan uyumsuzluk ve iOS 26’nın beklenenden yavaş yayılan ara güncellemesi nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldı.
Tesla kullanıcılarının uzun süredir sorduğu o soru hâlâ masada: CarPlay ne zaman gelecek? Görünen o ki mesele basit bir yazılım eklemesinden ibaret değil. Gecikmenin arkasında hem teknik bir uyumsuzluk hem de iOS 26’nın sahadaki yayılma hızı var.
Bloomberg’den Mark Gurman’ın pazar günkü bülteninde paylaştığı bilgilere göre Tesla, CarPlay’i tamamen iptal etmiş değil. Plan hâlâ geçerli. Ancak sistem, Tesla’nın kendi arayüzü içinde ayrı bir pencere olarak çalışacak şekilde tasarlanıyor.
Asıl sorun ise navigasyon tarafında ortaya çıkıyor. Tesla’nın otonom sürüşte kullandığı kendi harita yazılımı ile Apple Haritalar arasında bir uyumsuzluk var. Araç otonom moddayken iki farklı haritanın farklı yönlendirmeler göstermesi, sürücü tarafında kafa karışıklığı yapma riski taşıyor. Açıkçası bu, Tesla’nın göze almak istemediği bir durum.
Bu nedenle Tesla, Apple’dan Haritalar uygulamasında bazı değişiklikler talep etti. Apple da iOS 26 güncellemesiyle CarPlay navigasyonunu etkileyen özel bir düzeltme yayınladı. Yani teknik olarak çözüm üretildi. Ama hikâye burada bitmedi.
Tesla’nın çekincesi, bu düzeltmenin kullanıcılara ulaşma hızında ortaya çıktı. 2025 yılının sonuna gelindiğinde iOS 26’yı yükleyen iPhone sayısının şirketin beklentisinin altında kaldığı belirtiliyor. Tesla yönetimi, bu çapta bir entegrasyonu haklı gösterecek kadar geniş bir kullanıcı tabanının henüz oluşmadığı görüşünde.
Apple App Store’un geçtiğimiz cuma paylaştığı verilere göre, son dört yılda çıkan iPhone’ların yüzde 74’ü iOS 26 kullanıyor. Bu oran, iOS 18’in aynı dönemine göre yalnızca yüzde 2 geride. Kağıt üzerinde tablo fena görünmüyor.
Fakat Tesla’nın asıl önemsediği nokta, temel iOS 26 sürümü değil. Apple Haritalar düzeltmesini içeren ara güncellemenin kaç kullanıcıya ulaştığı net değil. Apple’ın genel istatistikleri bu detayı göstermiyor. İşte mesele tam da burada düğümleniyor.
Tesla cephesi şimdilik temkinli. Şirket, gerekli güncellemenin iPhone ekosisteminde yeterince yaygınlaştığına ikna olmadan CarPlay’i devreye almayı düşünmüyor.