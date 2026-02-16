Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

Şubat 16, 2026 11:15
1
Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

Tesla’nın merakla beklenen CarPlay entegrasyonu, Apple Haritalar ile yaşanan uyumsuzluk ve iOS 26’nın beklenenden yavaş yayılan ara güncellemesi nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldı.

Tesla kullanıcılarının uzun süredir sorduğu o soru hâlâ masada: CarPlay ne zaman gelecek? Görünen o ki mesele basit bir yazılım eklemesinden ibaret değil. Gecikmenin arkasında hem teknik bir uyumsuzluk hem de iOS 26’nın sahadaki yayılma hızı var.

2
Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

APPLE HARİTALAR VE TESLA HARİTALARI ÇAKIŞTI

Bloomberg’den Mark Gurman’ın pazar günkü bülteninde paylaştığı bilgilere göre Tesla, CarPlay’i tamamen iptal etmiş değil. Plan hâlâ geçerli. Ancak sistem, Tesla’nın kendi arayüzü içinde ayrı bir pencere olarak çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Asıl sorun ise navigasyon tarafında ortaya çıkıyor. Tesla’nın otonom sürüşte kullandığı kendi harita yazılımı ile Apple Haritalar arasında bir uyumsuzluk var. Araç otonom moddayken iki farklı haritanın farklı yönlendirmeler göstermesi, sürücü tarafında kafa karışıklığı yapma riski taşıyor. Açıkçası bu, Tesla’nın göze almak istemediği bir durum.

3
Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

Bu nedenle Tesla, Apple’dan Haritalar uygulamasında bazı değişiklikler talep etti. Apple da iOS 26 güncellemesiyle CarPlay navigasyonunu etkileyen özel bir düzeltme yayınladı. Yani teknik olarak çözüm üretildi. Ama hikâye burada bitmedi.

SORUN GÜNCELLEMENİN YAYILMA HIZINDA

Tesla’nın çekincesi, bu düzeltmenin kullanıcılara ulaşma hızında ortaya çıktı. 2025 yılının sonuna gelindiğinde iOS 26’yı yükleyen iPhone sayısının şirketin beklentisinin altında kaldığı belirtiliyor. Tesla yönetimi, bu çapta bir entegrasyonu haklı gösterecek kadar geniş bir kullanıcı tabanının henüz oluşmadığı görüşünde.

4
Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

Apple App Store’un geçtiğimiz cuma paylaştığı verilere göre, son dört yılda çıkan iPhone’ların yüzde 74’ü iOS 26 kullanıyor. Bu oran, iOS 18’in aynı dönemine göre yalnızca yüzde 2 geride. Kağıt üzerinde tablo fena görünmüyor.

Fakat Tesla’nın asıl önemsediği nokta, temel iOS 26 sürümü değil. Apple Haritalar düzeltmesini içeren ara güncellemenin kaç kullanıcıya ulaştığı net değil. Apple’ın genel istatistikleri bu detayı göstermiyor. İşte mesele tam da burada düğümleniyor.

5
Tesla araçlara Apple CarPlay ne zaman gelecek?

BEKLEYİŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Tesla cephesi şimdilik temkinli. Şirket, gerekli güncellemenin iPhone ekosisteminde yeterince yaygınlaştığına ikna olmadan CarPlay’i devreye almayı düşünmüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.