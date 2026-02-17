Sahipsiz köpek asansör boşluğuna düştü, sular altında kaldı! Bina sakinleri telaşa kapıldı

Isparta'da bir apartmanda yağmur sularıyla dolan asansör boşluğuna düşen köpek, bina sakinlerini korkuttu. Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, sular asansör boşluğunda birikti. Köpek sesi duyan bina sakinleri telaşa kapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye erleri, su dolu alandan köpeği çıkardı. O anlar kameraya yansıdı. Sağlık kontrolü yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.