Ekmek alırken köpeklerin saldırısın uğrayan kız ağır yaralandı: Kafasında 20 santimlik bir açık var

Adana'da bir genç kız ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kız o esnada bir arkadaşının müdahalesiyle kurtuldu.

'da ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 10.00 sıralarında H.Ç. (25) bakkala ekmek almaya giderken, sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan ve yere düşen genç kız, o sırada sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla kurtuldu.

Ekmek alırken köpeklerin saldırısın uğrayan kız ağır yaralandı: Kafasında 20 santimlik bir açık var

Saldırı sonucu kafasından yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından H.Ç. hastaneden taburcu edildi.

Ekmek alırken köpeklerin saldırısın uğrayan kız ağır yaralandı: Kafasında 20 santimlik bir açık var

"KAFASINDA 20 SANTİMLİK BİR AÇIK VAR"

Olayla ilgili konuşan amca Orhan Çelik, şunları söyledi:

"Mithatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 10.00 civarında 3 köpeğin saldırısı meydana geldi. O noktada köpekler sürekli gruplar halinde geziyordu. Yeğenim bakkala ekmek almaya gittiği sırada olay gerçekleşti. Ucuz kurtulduk. Olayın olduğu sırada komşumuzun kızı oradan geçerken yeğenimi kurtarmış. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şu an kafasında 20 santimlik bir açık var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız."

Ekmek alırken köpeklerin saldırısın uğrayan kız ağır yaralandı: Kafasında 20 santimlik bir açık var

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

