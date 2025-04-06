Köpek saldırısı kamerada! Eşi belediyeden şikayetçi oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kadın bacağından yaralandı. Olay, Hasanoğlan Mahallesi’nde meydana gelirken, saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. H.D. isimli kadın yürüdüğü sırada bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kadına çevredeki bir vatandaş yardım ederek kendi aracıyla sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Olayın ardından yaralı kadının eşi M.D., köpeklerin sahibi olduğunu iddia ettiği kişiyle tartışmaya başladı. Söz konusu kişi ise köpeklerin sahipsiz olduğunu, kendisinin sadece onları beslediğini öne sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, çift hem köpekleri besleyen şahıstan hem de Elmadağ Belediyesi’nden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.