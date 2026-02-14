Menü Kapat
15°
Yaşam
Antalya'da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan sarı kodlu uyarının ardından sağanak şiddetini arttırırken, Dim Çayı ve Oba Çayı taştı. Su debisinin ani yükselişi nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Çayın kenarındaki bir işletmenin suya kapılması ve mahsur kalan köpeğin kurtarılması da cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan barajdan kontrollü su salımı yapıldı. Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarını ardından birçok kentte sağanak yağış etkisini gösterdi. 'da 3 gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat adeta felç oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Dim Çayı ve Oba Çayı taştı. Çay kenarında faaliyet gösteren bir işletme akıntıya kapılırken, sularıyla taşınan çok sayıda malzeme Akdeniz’in serin sularına kadar ulaştı.

Antalya'da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

Antalya'da üç gündür süren sağanak yağışlar Alanya'da sele neden olarak cadde, sokak ve işletmeleri sular altında bırakırken, yüzlerce vatandaş tahliye edildi ve büyük maddi hasar meydana geldi.
Antalya'da üç gündür etkili olan sağanak yağışlar, Alanya'da cadde, sokak ve nehirlerin taşmasına yol açarak ciddi sellere neden oldu.
Dim Çayı ve Oba Çayı'nın taşması sonucu birçok işletme ve konut sular altında kaldı, bazı işletmeler akıntıya kapıldı.
Alanya Kaymakamlığı, özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde acil tahliye çağrısı yaparak 314 vatandaşı güvenli bölgelere taşıdı.
Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında 137 ekip, 501 personel ve 181 araç görevlendirilirken, sağlık sorunu yaşayan vatandaş bulunmadığı belirtildi.
Bir işletme sahibi, 100 milyon TL'lik zarar yaşadığını ve baraj kapaklarının açılması konusunda geç uyarıldığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

KÖPEK BÖYLE KURTARILDI

Dim Çayı’nda bir başka işletmede ise sulara kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Dim Çayı kenarında inşa edilen bazı evler de taşkından nasibini aldı. Çayın taşmasıyla birlikte bazı konutlar sular altında kaldı. Bölgedeki ve selin boyutu havadan drone ile görüntülendi. Ayrıca sahil kenarında oluşan piknik ve işletme alanlarında selin taşıdığı eşyalar da drone görüntülerine yansıdı. İşletme sahipleri sahile giderek selin sürüklediği demir ve tahtaları kamyonet ve traktörlere yükleyip evlerinin yolunu tuttu.

Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşların bulundukları yerleri derhal boşaltarak daha yüksek ve güvenli alanlara geçmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görevlendirilirken; 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında ise 137 ekip, 501 personel, 181 aracın görev başında olduğu ve su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığı belirtildi.

Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

BARAJDAN KONTROLLÜ SU SALIMI YAPILDI

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.

"100 MİLYONLUK İŞLETMEM GİTTİ"

Sahilde eşyalarını toplamak için gelen işletme sahibi Bila Şimşek, ''Doğma büyüme Dimli'yim. 2 tane işletmem var. Bize yazılı bir tebligat verebilirlerdi. Piknikleri kaldırma peşindeler. Bizim hayvanlarımız öldü. 150 tane tavuğum gitti. 4 tane köpeğim gitti. 100 milyon TL'lik işletmem gitti. Bir şey kalmadı. Bize saat 8:00'de anons ediliyor. Saat 11:00'de suyu açıyorlar. Bu durumu 15 gün yada 1 ay öncesinde söyleyebilirdiniz. Kasırlı olarak kapağın 3'ünü aynı anda açtılar'' dedi.

