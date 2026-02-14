Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarını ardından birçok kentte sağanak yağış etkisini gösterdi. Antalya'da 3 gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat adeta felç oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Dim Çayı ve Oba Çayı taştı. Çay kenarında faaliyet gösteren bir işletme akıntıya kapılırken, sel sularıyla taşınan çok sayıda malzeme Akdeniz’in serin sularına kadar ulaştı.

KÖPEK BÖYLE KURTARILDI

Dim Çayı’nda bir başka işletmede ise sulara kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Dim Çayı kenarında inşa edilen bazı evler de taşkından nasibini aldı. Çayın taşmasıyla birlikte bazı konutlar sular altında kaldı. Bölgedeki hasar ve selin boyutu havadan drone ile görüntülendi. Ayrıca sahil kenarında oluşan piknik ve işletme alanlarında selin taşıdığı eşyalar da drone görüntülerine yansıdı. İşletme sahipleri sahile giderek selin sürüklediği demir ve tahtaları kamyonet ve traktörlere yükleyip evlerinin yolunu tuttu.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşların bulundukları yerleri derhal boşaltarak daha yüksek ve güvenli alanlara geçmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görevlendirilirken; 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında ise 137 ekip, 501 personel, 181 aracın görev başında olduğu ve su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığı belirtildi.

BARAJDAN KONTROLLÜ SU SALIMI YAPILDI

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.

"100 MİLYONLUK İŞLETMEM GİTTİ"

Sahilde eşyalarını toplamak için gelen işletme sahibi Bila Şimşek, ''Doğma büyüme Dimli'yim. 2 tane işletmem var. Bize yazılı bir tebligat verebilirlerdi. Piknikleri kaldırma peşindeler. Bizim hayvanlarımız öldü. 150 tane tavuğum gitti. 4 tane köpeğim gitti. 100 milyon TL'lik işletmem gitti. Bir şey kalmadı. Bize saat 8:00'de anons ediliyor. Saat 11:00'de suyu açıyorlar. Bu durumu 15 gün yada 1 ay öncesinde söyleyebilirdiniz. Kasırlı olarak kapağın 3'ünü aynı anda açtılar'' dedi.