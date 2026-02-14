Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev alıp satacaklar dikkat! Yarından itibaren tüm sistem değişiyor: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi başlıyor

Şubat 14, 2026 13:07
1
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

Ticaret Bakanlığınca, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)", kiralık konutların ardından, 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

2
emlak sektöründe tüketici mağduriyeti

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanan sistem, 15 Şubat'ta ikinci aşamasına geçilerek, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.
 

3
satılık konut

Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde, yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülürken, doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye de yer verilecek.
 

4
emlak işletmelerine verilen yetki

e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.
 

5
emlak ilanı

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, uygulama teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlatılan sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak.
 

6
satılık konut ilanı

Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.
 

7
Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sistemin, sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini bildiren Taylan, federasyon olarak gerekli hazırlıkları ve eğitimleri tamamladıklarını söyledi.
 

8
kiralık ilanlar

Taylan, uygulamanın daha önce kiralık ilanlarda uygulandığını, bu nedenle de sisteme uyum konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaklarını belirtti.

 

 

9
kiralık konutların yanında, satılık konutlar

Taylan "Gerekli mercilere, sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimizi ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında, satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.