Bombaların gölgesinde acılarını tuvale yansıtıyor! Filistinli genç kız çadırını sanat galerisine çevirdi

İsrail'in saldırıları nedeniyle ailesiyle Beyt Hanun'daki evini terk edip Gazze şehrine göç etmek zorunda kalan 18 yaşındaki Marah Al-Zaanin, yaşadığı acıları çizimleriyle tuvale yansıtıyor.

Filistinli genç kız, temel malzemelerin eksikliğine rağmen yaptığı onlarca resimleriyle çadırını galeriye dönüştürdü. Çocukluğundan beri çizim yeteneğinin olduğunu belirten Marah Al Zaanin, "Çizim yeteneğim savaş sırasında daha da gelişti. Savaşta çok daha büyük bir psikolojik baskı ve korku yaşadım, bu yüzden bu enerjiyi çizim yoluyla boşaltmak zorunda kaldım. Çizimlerimin tamamı siyah beyaz. Çünkü yaşadığım olumsuz duyguları ve taşıdığım negatif enerjiyi yansıtıyorlar. Çizimlerimin tamamı savaşı konu alıyor. Şehit düşen insanlar, gazeteciler, direniş, deneyimlediğim acılar, açlıktan ve kıtlık" ifadelerini kullandı.