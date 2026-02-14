Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

ABD'nin Texas eyaletinde 53 yaşındaki Susan Rae Helton evlat edindiği iki çocuğuna yıllarca işkence ve ihmal uyguladığı gerekçesiyle 80 yıl hapis cezası aldı. Çocukları şeker çaldıkları bahanesiyle kafeslerde tutan ve aç bırakan Helton, rahatı için bunları yaptığını itiraf etti.

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.02.2026
12:08
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
12:08

ABD'nin eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, evlat edindiği 8 çocuktan ikisine yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladığı tespit edildi. Helton, çıkarıldığı mahkemece toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

HABERİN ÖZETİ

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

ABD'nin Texas eyaletinde evlat edindiği iki çocuğa yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladığı tespit edilen Susan Rae Helton, toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Susan Rae Helton, evlat edindiği iki çocuğa yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladı.
Çocukları "yemek çaldıkları" gerekçesiyle kafeslere kapatıp aç bıraktı ve şiddet uyguladı.
Mağdur çocuklar, 5 yılda sadece 6 kilo alıp boyları uzamayarak ağır yetersiz beslenme yaşadı.
Dehşet, 2018'de Çocuk Koruma Hizmetleri ve polisin ortak operasyonuyla ortaya çıktı.
Helton, mahkemece her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çocukları “yemek çaldıkları” gerekçesiyle bebek güvenlik kapılarından yapılmış kafeslere kapatan, onları aç bırakan ve şiddet uygulayan kadın, tüm bunları “kendi rahatını sağlamak” için yaptığını itiraf etti. İfadesi, ortaya çıkan istismarın ne kadar bilinçli ve sistematik olduğunu gözler önüne serdi.

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

GEREKÇESİ ŞOKE ETTİ

The Sun'ın haberine göre 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ve polisin ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan dehşet evinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeşin "hayvan gibi" kafeslerde yaşamaya zorlandığı belirlendi.

Polisin baskınında suçunu itiraf eden Helton, çocukları "şeker aradıkları ve yemek çaldıkları" gerekçesiyle cezalandırdığını savundu.

ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

BEŞ YILDA SADECE 6 KİLO

Soruşturma derinleştikçe çocukların yaşadığı trajedinin boyutu daha da netleşti:

Çocuklar mutfaktan izinsiz yemek aldıklarında haftalarca kafeste tutuluyor ve kemerle dövülüyordu.

Beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan kardeşlerin, ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildikleri ve boylarının neredeyse hiç uzamadığı tespit edildi.

Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını; bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

CEZASI BELLİ OLDU

Şu an genç birer yetişkin olan iki kardeşin mahkemedeki cesur ifadeleri, Helton'ın mahkumiyetinde kilit rol oynadı. Mahkeme, her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına hükmetti. Helton'ın şartlı tahliye talep edebilmesi için en az 40 yıl hapis yatması gerekecek.

