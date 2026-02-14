ABD'de akılalmaz olay! Evlatlık çocuklarını yıllarca kafeste tuttu: Gerekçesi şoke etti

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, evlat edindiği 8 çocuktan ikisine yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladığı tespit edildi. Helton, çıkarıldığı mahkemece toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukları “yemek çaldıkları” gerekçesiyle bebek güvenlik kapılarından yapılmış kafeslere kapatan, onları aç bırakan ve şiddet uygulayan kadın, tüm bunları “kendi rahatını sağlamak” için yaptığını itiraf etti. İfadesi, ortaya çıkan istismarın ne kadar bilinçli ve sistematik olduğunu gözler önüne serdi.

GEREKÇESİ ŞOKE ETTİ

The Sun'ın haberine göre 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ve polisin ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan dehşet evinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeşin "hayvan gibi" kafeslerde yaşamaya zorlandığı belirlendi.

Polisin baskınında suçunu itiraf eden Helton, çocukları "şeker aradıkları ve yemek çaldıkları" gerekçesiyle cezalandırdığını savundu.

BEŞ YILDA SADECE 6 KİLO

Soruşturma derinleştikçe çocukların yaşadığı trajedinin boyutu daha da netleşti:

Çocuklar mutfaktan izinsiz yemek aldıklarında haftalarca kafeste tutuluyor ve kemerle dövülüyordu.

Beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan kardeşlerin, ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildikleri ve boylarının neredeyse hiç uzamadığı tespit edildi.

Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını; bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

CEZASI BELLİ OLDU

Şu an genç birer yetişkin olan iki kardeşin mahkemedeki cesur ifadeleri, Helton'ın mahkumiyetinde kilit rol oynadı. Mahkeme, her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına hükmetti. Helton'ın şartlı tahliye talep edebilmesi için en az 40 yıl hapis yatması gerekecek.