New York'ta sıra dışı keşif! Çekmeceye girip özgürlüklerine kavuşuyorlardı

ABD'nin New York şehrinin kalbinde güvenli bir sığınak bulundu. Çıplak gözle bakıldığında, East Fourth Street'te yer alan 4 katlı tuğladan inşa edilmiş sıradan bir ev, koyu renkli panjurlar ve zamanın yıprattığı karakteriyle süslenmiş bir bloktaki 19. yüzyıl binalarından sadece bir tanesi gibi görünüyor.

Ancak, 1800'lü yıllarda Güney'de yer alan kölelikten kaçan cesur erkek ve kadınlar için, bu görünüşte sıradan yapı, Yeraltı Demiryolu'nun kaçakları için bir "güvenli ev" görevi görüyordu.

Evde yer alan bir şifonyerin ağır alt çekmecesinin altında gizlenmiş gizli bir geçit, eski kölelerin özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan 2x2 boyutlarında bir eşikti.

Müzeye çevrilerek Merchant's House Müzesi ismini alan evin küratörü Camille Czerkowicz, "Burada olduğunu biliyorduk, ama neye baktığımızı tam olarak bilmiyorduk." ifadelerine yer verdi.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ EV YAŞAMINA IŞIK TUTUYOR

Bu çığır açıcı keşif, Afrika kökenli ABD'lilerin kültürünü, öncüleri ve küresel katkılarını kutlayan yıllık bir etkinlik olan Siyah Tarih Ayı ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

Manhattan Meclis üyesi Christopher Marte yapılan keşifle ilgili olarak, "Bu keşifle birlikte, genellikle fark edilmeyen New York mirasının bilinmeyen bir parçası da gün ışığına çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

1965 yılında Manhattan'ın ilk tarihi binası olan ev artık bir müzeye dönüştürüldü ve ziyaretçilere geçmiş yüzyıllardaki ev yaşamına bir ışık tutuyor.

Pratt Enstitüsü'nde tarihi koruma avukatı ve profesör olan Michael Hiller, "30 yıldır tarihi koruma hukuku alanında çalışıyorum ve bu, nesiller boyu bir keşif. Bu, kariyerimdeki en önemli tarihi koruma keşfi ve bunu korumamız çok önemli." sözlerine yer verdi.