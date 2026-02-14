Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

Altın ve gümüş için düzeltme kapıda mı? TGRT Haber canlı yayınında piyasanın nabzını tutan Ekonomist Sefer Humar, gram altının 2.000’lerden 7.000’lere soluksuz yükseldiğini ve sert bir düzeltme görebileceğini vurguladı. işte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.02.2026
11:27
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
11:31

yön arayışında. ABD'de rakamlarının açıklanmasından sonra toparlanma eğilimi gösteren altın, önümüzdeki günlerde yeniden ralliye başlayacak mı? TGRT Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Sefer Humar, özellikle altın ve gümüşte yaşanan sert yükselişlerin ardından yatırımcıları olası bir düzeltmeye karşı uyardı.

Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

0:00 218
Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

ABD enflasyon verileri ve ABD–İran gerilimi gibi küresel başlıkların fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Humar, dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.

Yatırımcıların altın ve gümüşteki hareketliliğe kilitlendiğini belirten Humar, küresel gelişmelerin fiyatları etkilediğini belirterek, "Herkes böyle ABD ile İran’a kilitlenmiş durumda. Bir de Amerika enflasyonu geldi. Orada nasıl etkileyecek bu altın gümüşte dalgalanma sürecek mi? Yani bu dalgalanma devam eder. Neden devam eder?" dedi.

Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

Altın ve gümüşün son dönemde sert bir yükseliş yaşadığını hatırlatan Humar, bu çıkışın sağlıklı bir düzeltme süreci olmadan gerçekleştiğini vurgulayarak, "2000’lerden 5000’lere, 3000’lerden 7000’lere… Gram bazında da bahsediyorum. Bu yukarı doğru giderken herhangi bir düzeltme gelmedi. Yani hızlı bir şekilde yukarı doğru geldi" dedi ve fiyatların yanıltıcı olduğunu ekledi.

Yaklaşık 10 gün önce hem altında hem de gümüşte yaşanan düşüşü hatırlatan Humar, bunun bir işaret olabileceğini belirtti.

Humar, 2025 yılı için daha önce “TL yılı” ifadesini kullandığını ve yüksek faiz ortamının TL’yi cazip kıldığını söyleyerek, "Ben 2025 yılı için TL yılı diyordum. 45’leri, 50’leri bulacaksınız dedik. Nitekim 2025 Türk lirası yılı oldu" ifadelerini kullandı.

Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

Yüksek faizin kalıcı bir çözüm olmadığını ancak mevcut koşullarda TL faizlerinin yatırımcı açısından fırsat sunduğunu dile getiren Humar, 2026 için de benzer bir yaklaşım benimsediğini açıklayarak, "2026 için de yatırım tavsiyesi değildir ama kendi tasarrufum olarak yine Türk lirasında kalmanın doğru bir karar olabileceğini düşünüyorum. Özellikle TL faizlerde" dedi.

Sepet yaklaşımının tamamen dışlanmaması gerektiğini belirten Humar, ancak bunun sınırlı tutulması gerektiğini hatırlattı ve "Paçal yaparak yani ufak sepette bir miktar altın bulundurulabilir, bir miktar döviz bulundurulabilir ama bunlar hep ufak miktarlarda" dedi.

Dövize mesafeli durduğunu ifade eden Humar, son yıllardaki yatay seyre dikkat çekti. Humar, "3 yıldır, 4 yıldır dövizde bir stabil durma noktası var ama ısrarla da dövize yönlenmek isteyen yatırımcılar var. Evet ve pişmanlar" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul tarafında da döviz bazlı kayıplar yaşandığını hatırlatan Humar, Döviz bazında konut yatırımlarının da değer kaybettiğinin altını çizdi.

Altın için ralli mi, çöküş mü? Sefer Humar'dan korkutan düzeltme uyarısı

ALTIN FİYATLARINA DÜZELTME GELEBİLİR

Altının Türkiye’de geleneksel bir tasarruf aracı olduğunu hatırlatan Humar, özellikle “kara gün” için biriktiren yatırımcıların davranışının farklı olduğunu söyleyerek, "Altını yatırım ürününden ziyade ihtiyaç halinde bozmak için alan insanlar var. Özellikle kadınlar çok seviyor altını. Yastık altında kalsın diyenler var" dedi.

Ancak spekülatif ve kısa vadeli hareket eden yatırımcıları uyaran Humar, "Çok düşükken 2.000’lerden 5.000’lere sonra 7.000’lere doğru hiçbir düzeltme hareketi olmadan gelen bu emtia nitekim belli dönemlerde düzelecektir. Düzeltme gelecektir diye düşünüyorum" dedi ve altın yatırımcısını uyardı.

Piyasayı “koklamadan” hareket etmenin 2026’da riskli olabileceğini belirten Humar, "2026’da TL ve para piyasası fonlarında, güvenilir bulduğunuz para piyasası fonlarında değerlendirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

