Termal drondan kaçamadı! Kaçak avcılık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı

Uşak'ta yasa dışı avcılık yapan 2 kişi, termal dron ile yapılan kontrollerde yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "Yaban hayatına yönelik her türlü yasa dışı müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele ediliyor. Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yapan iki şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken, silahlarına el konuldu." ifadeleri kullanıldı.