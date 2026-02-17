Avustralya'da yürekler ağza geldi! Köpek balığına yem olacakken bir uyarı hayatlarını kurtardı

Avustralya’da denize açılan iki dalgıç, helikopterle devriye gezen cankurtaran ekipleri tarafından olası bir tehlikeye karşı uyarıldı. Havadan yapılan gözlemde, dalgıçlara doğru yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda bir köpek balığının yaklaştığı tespit edildi.

Uyarıyı alan dalgıçlar, kontrollü şekilde sudan çıkarak kıyıya ulaştı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.