ABD Başkanı Donald Trump'ın ada ülkesi Küba'yı ekonomik olarak sıkıştırma yönündeki adımları sonrası ülke ekonomisi çok yönlü bir baskı altına girdi.

Dinle Özetle

Yakıt tükendi, ülke krize sürüklendi! Küba çöplüğe döndü Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 234

HABERİN ÖZETİ Yakıt tükendi, ülke krize sürüklendi! Küba çöplüğe döndü ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları sonrası Küba ekonomisi, petrol ablukası, turizm ve tarım sektörlerindeki darbe, doktor gelirlerinin kesilmesi ve enerji krizi gibi çok yönlü baskı altına girdi. ABD'nin petrol ablukası nedeniyle Küba'da acil enerji tasarruf önlemleri uygulanıyor. Yurt dışına gönderilen doktorlardan elde edilen gelir (2024'te yaklaşık 7 milyar dolar) kesintiye uğradı; bazı ülkeler anlaşmalarını gözden geçiriyor. Turizm sektörü, ABD yaptırımları ve Covid-19 salgını nedeniyle son altı yılda gelirlerinin %70'ini kaybetti ve enerji krizi sektörü tehdit ediyor. Enerji krizi nedeniyle jet yakıtı tedariği geçici olarak durduruldu, bazı hava yolu şirketleri seferlerini askıya aldı ve vatandaşlara seyahat uyarısı yapıldı. Yakıt kıtlığı tarım sektörünü ağır etkiliyor, hasat ve sulama faaliyetleri zorlaşıyor; puro festivali enerji krizi nedeniyle iptal edildi. Yakıt krizi, başkent Havana'da çöp toplama kamyonlarının çalışamaması nedeniyle atık ve sağlık krizine dönüşüyor.

Petrol sevkiyatlarına yönelik abluka nedeniyle acil ernerji tasarruf önlemleri uygulanırken, turizm ve tarım gibi kritik sektörler ağır darbe aldı.

Yurt dışına gönderilen doktorlardan elde edilen gelir büyük ölçüde kesildi. İşte Küba ekonomisinde yaşananlar...

EN BÜYÜK GELİRİ TEHLİKEDE

Küba'nın çok uzun zamandır en önemli döviz kaynaklarından biri, yurt dışına gönderdiği sağlık personeli oldu. Resmi verilere göre bu kalem 2024'te yaklaşık 7 milyar dolar gelir sağladı.

2025 yılında 56 ülkede görev yapan 24 bin Kübalı sağlık çalışanının 13 bini Venezuela'da yer alıyor.

Yabancı hükümetler doktorların hizmet bedelini doğrudan Havana yönetime ödüyor. Ancak Washington yönetimi bu programın "zorla çalıştırma" anlamına geldiğini ifade ediyor.

Bu çerçevede bazı ülkeler anlaşmalarını gözden geçirmeye başladı. Guatemala 27 yıllık doktor anlaşmasını sona erdirirken, Antigua ve Barbuda Aralık ayında benzer bir iş birliğini bitirdi.

Guyana ise gelecekte doktorlara ödemelerin doğrudan yapılacağını duyurdu.

ABD'nin Ocak ayı başında Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından uyguladığı petrol ablukası Küba'nın elektrik şebekesini ciddi biçimde sarstı.

Enerji kıtlığı, ülkeyi karanlığa sürükleme riski taşırken, ekonomik doktorlardan sonra ikinci büyük döviz kaynağı olan turizm sektörünü de tehdit ediyor.

300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan turizm sektörü, ABD yaptırımları ve Covid-19 salgını nedeniyle son altı yılda gelirlerinin yüzde 70’ini kaybetmişti.

TURİSTLER TAHLİYE EDİLİYOR

Ayın başında Havana yönetimi, derinleşen enerji krizi nedeniyle jet yakıtı tedarikini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Kanadalı ve Rus hava yolu şirketleri ile Latin Amerika merkezli LATAM Airlines, adada mahsur kalan yolcuları tahliye ederek seferlerini askıya aldı.

Öte yandan Kanada, Rusya, İspanya ve Almanya, vatandaşlarına Küba’ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yayımladı. Yurt dışında yaşayan Kübalıların ailelerine para göndermesini sağlayan son resmi kanalın 2020’de büyük ölçüde devre dışı kalmasının ardından ise ada halkı; özellikle Miami’den gelen yolcular aracılığıyla dolar, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerine erişim sağlamaya çalışıyor.

Bu ayın başında Florida’dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Carlos Gimenez, Küba’daki “acımasız rejim” gerekçesiyle ABD havayolu şirketlerinden tüm uçuşları iptal etmelerini talep etti. Ancak şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadı.

Küba, yüksek kaliteli tütün ve puro üretimiyle tanınıyor. 2024 yılında Küba purolarının satışları 827 milyon dolara ulaştı.

YAKIT TÜKENDİ, ÜLKE KRİZE SÜRÜKLENDİ

Batıdaki Vuelta Abajo bölgesinde üretim yapan Hector Luis Prieto, mevcut petrol krizinin tarımı da ağır şekilde etkilediğini söyledi. Yakıtın neredeyse tükenmesi nedeniyle hasat ve sulama faaliyetleri giderek zorlaşırken, üretici devlet tarafından sağlanan güneş paneline bağımlı hale geldi.

Şubat ayı sonunda düzenlenmesi planlanan ve 2025 ihracat rakamlarının açıklanacağı yıllık puro festivali enerji krizi nedeniyle iptal edildi. Festival, her yıl düzenlenen prestijli müzayedeyle devlete milyonlarca dolar kazandırıyordu. 2025’te bu rakamın yaklaşık 19 milyon dolara ulaşması bekleniyordu.

Küba'daki yakıt krizi, birçok çöp toplama kamyonunun yakıt depolarının boşalması ve bunun sonucunda başkent Havana sokaklarında çöplerin birikmesiyle atık ve sağlık krizine de dönüşüyor.

Yakıt kıtlığı nedeniyle Havana'daki 106 çöp kamyonundan sadece 44'ü çalışmaya devam edebiliyor. Bu da çöp toplama işlemlerini yavaşlatıyor ve Havana sokak köşelerinde atık yığınları oluşuyor.