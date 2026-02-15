Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Askeri Üssü'nü devraldı

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD'nin çekildiği askeri üssün, sahadaki koordinasyon süreci kapsamında devralındığı bildirildi.

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlarla geniş bir bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmıştı. ABD'nin stratejik önem atfettiği Şeddadi Hava Üssü de hükümet güçlerinin YPG'den kurtardığı Haseke kırsalındaki bölgeler arasında yer alıyordu.

YPG DE KULLANMIŞTI

ABD, Şeddadi bölgesinde 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında askeri varlık oluşturdu.

Bölgedeki hava üssü; lojistik destek, eğitim ve operasyon koordinasyonu amacıyla ABD güçleri ile terör örgütü YPG tarafından kullanıldı.