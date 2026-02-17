Şehit annesinden büyük merhamet! Biberonla beslediği "yavruları" yangından kurtuldu, kuzularıyla teselli buldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki şehit annesi Fatma Hakan, merhametiyle görenleri duygulandırdı. 2 oğlak ve kuzusunu soğuktan dolayı evine alıp biberonla beslediği öğrenildi. Elektrik prizinden çıktığı düşünülen yangında mahsur kalan 2 oğlak ve kuzusu itfaiye ekipleri sayesinde kurtarıldı. Şehit annesi bez bağladığı "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla buruk sevinç yaşadı. İtfaiyecilere ilk önce 'Kuzularımı kurtarın' dediği öğrenildi.



