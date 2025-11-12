Şehit annesinin ağıtları yürek dağladı: 'Senin sıran değildi'

Kategoriler
Azerbaycan dönüşü Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında yer alan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu.
Dün acı haber Mercan'ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaşırken, şehidin babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan, gelinlerinin yanına Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmişti.
Şehidin eşi, anne ve babası bugün Eskişehir'e geri döndü. Oldukça bitap düşen ailede anne Ayşe Mercan'ın ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesini, yakınları teselli etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazırda bekledi.
"Senin sıran değildi" diyerek oğlunun şehadetine feryat eden Ayşe Mercan, yakınlarının desteğiyle evine gitti.