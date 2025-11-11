MSB duyurdu! Gürcistan'da askeri kargo uçağı düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

C130 kargo uçağının düşmesinin ardından Gürcistan makamları ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının başladığı aktarıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır"

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

MSB'ye ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kazaya ilişkin ilk açıklama geldi. Erdoğan, Azerbaycan‘dan ülkemize gelmekte olan C 130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik enkaza ulaşma çalışma yeri ile ilgili ülke makamlarıyla koordine biçimde çalışmalarımız devam ediyor inşallah bu bu kazadan en az bir badire ile çıkarız Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin dualarımızla yanında olalım" dedi.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YERDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

C-130 askeri kargo uçağının düştüğü noktadan ilk görüntüler geldi...

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Peki C-130 askeri kargo uçağı neden düşmüş olabilir? C-130 uçağının omurgasının 3 parçadan oluştuğu gelen bilgiler arasında... Kazaya ilişkin servis edilen görüntülerde de içeride oluşan patlama basıncından gövde ekleri kopmuş olduğu kuyruk, kokpit ve orta gövde 3 parça halinde düştüğü görülüyor. Ancak resmi makamlardan uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama gelmedi.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ NOKTADA BİR HELİKOPTER TESPİT EDİLDİ

Gürcistan medyasının aktardığına göre; radar kayıtlarında, aynı dakikalarda uçağın düşme noktasına doğru bir H125 helikopterinin uçtuğu görülüyor.

DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesinin ardından ölü ve yaralı bilgisi araştırılmaya başlandı. Henüz resmi kaynaklardan ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

LOCKHEED C-130 KARGO UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, dört motorlu turboprop askeri kargo uçağıdır. Hazırlanmamış pistlere inip kalkabilen uçak, başlangıçta asker, kargo ve tıbbi tahliye için tasarlandı. Çok yönlü uçak gövdesi, silahlı helikopter (AC-130), hava indirme, arama ve kurtarma, bilimsel araştırma desteği, havadan keşif, havada yakıt ikmali, deniz devriyesi ve havadan yangın söndürme gibi diğer görevlerde de kullanılmaktadır.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI KİMİN ÜRETİMİ?

Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen MSB'ye ait Lockheed C-130 Hercules kargo uçağı ABD'li Loughead Havaaracı Üretim Şirketi tarafından üretilmiştir.