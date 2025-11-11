Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken açıklama: 'Hüseyin Gün'ün şemadaki yeri çok önemli'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan iddianamede 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenmesi hakkında gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

HÜSEYİN GÜR DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazateci Barış Yarkadaş, başsavcılık tarafından yayımlanan örgüt şemasında Hüseyin Gün'ün 6. sırada yönetici şeklinde gösterilmesi, yargılama başladığında casusluk iddialarının daha detaylı bir şekilde tartışılacağını ifade etti. Yarkadaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamuoyunun aylardır beklediği iddianame en sonunda bugün ağır ceza mahkemesine sunulacak. Ağır ceza mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bu iddianameyi ya kabul edecek ya da geri gönderecek. Ancak şu ana kadar yansıyan bilgilerden yola çıkarsak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin büyük bir titizlikle ele alındığı ve geriye dönük 10 yılı kapsadığı görülüyor. Şu anda görülen şemaya baktığımızda belki de en ilgi çekici isimlerden birinin de Hüseyin Gün'ün de örgüt yöneticisi olarak şemada yer alması çok tartışılacağa benziyor. Hüseyin Gün kimdir hatırlatalım. Biliyorsunuz Hüseyin Gün bundan bir süre önce gözaltına alındı tutuklandı ve daha sonra Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği ve hatta casuslukla suçlandığı kamuoyu tarafından öğrenildi. Hüseyin Gün'ün 6. sırada örgüt yöneticisi olarak yer alması bu davanın muhteviyatını sadece yolsuzluk, rüşvet, irtikap ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarında ötesine taşıyarak aynı zamanda casusluk meselesinin de ciddi bir şekilde tartışılacağını gösteriyor. "

"EKREM İMAMOĞLU DAHA ÖNCE SUÇLAMALARA YANIT VERMEMİŞTİ"

Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun daha önce kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında ne emniyete ne de savcılığa karşı bir savunmada bulunduğunu belirterek yargılama başladıktan sonra yapılacak savunmaların dikkat çekeceğini belirtti. Yarkadaş konuşmasında şunları söyledi:

"Şu an iddianamenin tamamını görebilme ihtimalimiz olmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan ve Hanifi Bayar'ın aktardığı bilgileri edinebildik. İddianame mahkemeye sunulduktan sonra muhtemelen medyada kendi kaynaklarından bunu edinecektir. Biz de bölük pörçük ancak bir kısmına vakıf olabildik. Şunu görüyoruz ki Ekrem İmamoğlu için istenilen 2 bin 352 yıllık hapis cezası ve ona yöneltilen suçlamalar önümüzdeki günlerin en önemli konularından biri olacak. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hem kollukta hem de savcılıkta kendisine yöneltilen suçlamaların bir çoğuna yanıt vermemişti. Şimdi mahkemenin bu iddianameyi kabul etmesiyle birlikte bir yargılamanın başlayacağı görülüyor. Bu yargılama süreciyle hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Çalık, Adem Soytekin ve diğer şüphelilerin neleri ortaya koyacaklarını ve hangi savunmalarını yapacaklarını biz de merakla izleyeceğiz. "

İMAMOĞLU 142 EYLEMDEN SUÇLANIYOR

Gazeteci Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'nun 142 eylemden suçlandığını belirterek bu doğrultuda 2 bin 352 yıl hapis istemine dikkat çekti:

"Suçlamalar çok ağır, örgüt kurmak örgüte üye olmak, rüşvet almak, irtikap ki rüşvetin daha üstündedir kamu görevlilerinin daha çok karşı karşıya geldiği suçlamadır, imar yolsuzluklarının olduğundan bahsediliyor. Ekrem İmamoğlu toplamda 142 eylemden sorumlu tutuluyor. Bu 142 eylemin karşılığı da doğal olarak 2 bin 352 yıllık bir hapis talebi.

CHP'NİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından yargılanma süreciyle ilgili partinin ne tepki vereceğinin merak edildiğini belirten Yarkadaş şunları söyledi:

"Bu noktada sadece suçlamaların hepsini öğrendikten sonra hem Ekrem İmamoğlu'nun hem CHP Genel Merkezi'nin ne diyeceği çok ö nemli. Çünkü Türkiye gerçekten çok garip bir siyasi tabloyla karşı karşıya. Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başkanıydı, bir süre önce tutuklandı. Gözaltında olduğu gün CHP onu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Ekrem İmamoğlu'nun halen bir görevi var. İBB Başkanı olarak devam ediyor, görevden uzaklaştırılmış olsa dahi yasal haklı saklı. Bir yandan da CHP'nin ilan ettiği bir cumhurbaşkanı adayı var. Ve o aday şu an kendi ismiyle kurulmuş bir suç örgütü istinadıyla karşı karşıya. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanırım ilk kez karşımıza çıkan bir tablo. Bu noktada siyasetin nasıl bir tavır alacağı CHP'nin nasıl bir tavır alacağı hangi argümanları öne koyacağı da önemli. Artık iddialar iddianameye dönüştü ve ağır ceza mahkemesine sunulacak birazdan. Ağır ceza mahkemesinin bu iddianameyi kabul etmesiyle yargılama süreci başlayacak ve yargılamanın başlamasıyla ilginç bir döneme tanıklık edeceğiz."