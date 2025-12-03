Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ indirimli arsa satıyor! 47 ilde 340 arsa sahibini bekliyor: İşte katılım şartları, tarih ve fiyatlar

Aralık 03, 2025 12:38
1
TOKİ indirimli arsa

TOKİ, 47 ilde 340 arsayı 11-12 Aralık’ta açık artırma ile satacak. Yüzde 25 peşinat + 24 ay vade imkanı sunuluyor. Peşin ödeyene yüzde 20 indirim yapılacak. Teminat bedelleri, arsanın değerine göre 20 bin TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. İşte katılım şartları ve tüm detaylar...
 

2
arsa

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 şehirde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satın alabilecek.
 

3
toki arsa

TOKİ'nin 47 ilde düzenleyeceği bu arsa açık artırmasında peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

 

4
toki arsa

İki gün sürecek müzayede hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek; katılma imkanı olmayan vatandaşlar açık artırmaya çevrim içi olarak katılabilecek. 
 

5
TOKİ İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin 340 arsayı kapsayan büyük satış organizasyonu 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak.
 

6
TOKİ ARSA

Fiziki müzayede adresleri:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece
Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle
 

Fiziki katılım mümkün olduğu gibi, isteyenler çevrim içi teklif vererek de açık artırmaya dahil olabilecek.
 

7
toki arsa

TOKİ’NİN SATIŞ LİSTESİNDE 47 İL BULUNUYOR. O İLLER ŞÖYLE:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
 

8

ÖDEME PLANI

%25 peşinat

24 ay vade

Peşin ödemede %20 indirim
 

9
TOKİ ARSA

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor. Güncel teminat tutarları şöyle:

400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL

400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL

1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL

2.000.001 – 4.000.000 TL: 250.000 TL

4.000.001 – 8.000.000 TL: 500.000 TL

8.000.001 – 14.000.000 TL: 750.000 TL

14.000.001 – 32.000.000 TL: 1.500.000 TL

32.000.001 – 63.000.000 TL: 3.000.000 TL

63.000.001 – 129.000.000 TL: 6.000.000 TL

129.000.001 – 322.000.000 TL: 15.000.000 TL

322.000.001 TL ve üzeri: 30.000.000 TL
 

10
toki

İNTERNET KATILIMCILARININ YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER!

Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.

Onay ve İmza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve "Okudum, anladım" yazısı yer almalıdır.

Şirket Katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.

Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (max 10MB) olarak gönderilmeli.

Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.

Dekont: Bankası yatırdıysa açıklamada katılımcı adı-soyadı yazılmalı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.