TOKİ indirimli arsa satıyor! 47 ilde 340 arsa sahibini bekliyor: İşte katılım şartları, tarih ve fiyatlar

TOKİ, 47 ilde 340 arsayı 11-12 Aralık’ta açık artırma ile satacak. Yüzde 25 peşinat + 24 ay vade imkanı sunuluyor. Peşin ödeyene yüzde 20 indirim yapılacak. Teminat bedelleri, arsanın değerine göre 20 bin TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. İşte katılım şartları ve tüm detaylar...

