TOKİ indirimli arsa satıyor! 47 ilde 340 arsa sahibini bekliyor: İşte katılım şartları, tarih ve fiyatlar

TOKİ, 47 ilde 340 arsayı 11-12 Aralık’ta açık artırma ile satacak. Yüzde 25 peşinat + 24 ay vade imkanı sunuluyor. Peşin ödeyene yüzde 20 indirim yapılacak. Teminat bedelleri, arsanın değerine göre 20 bin TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. İşte katılım şartları ve tüm detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 şehirde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satın alabilecek.
TOKİ'nin 47 ilde düzenleyeceği bu arsa açık artırmasında peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
İki gün sürecek müzayede hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek; katılma imkanı olmayan vatandaşlar açık artırmaya çevrim içi olarak katılabilecek.
TOKİ’nin 340 arsayı kapsayan büyük satış organizasyonu 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak.
Fiziki müzayede adresleri:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece
Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle
Fiziki katılım mümkün olduğu gibi, isteyenler çevrim içi teklif vererek de açık artırmaya dahil olabilecek.
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
%25 peşinat
24 ay vade
Peşin ödemede %20 indirim
Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor. Güncel teminat tutarları şöyle:
400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL
400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL
1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL
2.000.001 – 4.000.000 TL: 250.000 TL
4.000.001 – 8.000.000 TL: 500.000 TL
8.000.001 – 14.000.000 TL: 750.000 TL
14.000.001 – 32.000.000 TL: 1.500.000 TL
32.000.001 – 63.000.000 TL: 3.000.000 TL
63.000.001 – 129.000.000 TL: 6.000.000 TL
129.000.001 – 322.000.000 TL: 15.000.000 TL
322.000.001 TL ve üzeri: 30.000.000 TL
Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.
Onay ve İmza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve "Okudum, anladım" yazısı yer almalıdır.
Şirket Katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.
Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (max 10MB) olarak gönderilmeli.
Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.
Dekont: Bankası yatırdıysa açıklamada katılımcı adı-soyadı yazılmalı.