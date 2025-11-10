Ekrem İmamoğlu iddianamesi yarın ortaya çıkıyor! Fatih Atik: 'Yeni ifşalar çıkacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasınında iddianamenin yarın açıklanması bekleniyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik iddianemenin yayımlanmasıyla beraber yeni ifşaların ortaya çıkacağını öne sürdü.

"İFŞALAR ÇIKACAK, ÇÖZÜLMELER YAŞANACAK"

Medya Kritik programında soruşturma gündemini değerlendiren Atik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapot benzemesine de atıf yaparak şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili konuşurken ahtapot gibi bir yapı var demişti. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddianamesi ahtapotun tüm kollarını ortaya çıkaracak ve büyük fotoğrafı ortaya çıkaracak. Yarın bunu bekliyorum. Ekrem İmamoğlu hala partisinde etkisini sürdürebilecek mi? Bu iddianame ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul yapılanması içerisinde yeni ifşaların ortaya çıkması bekleniyor. Çözülmeler yaşanabileceği söyleniyor."