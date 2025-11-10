Menü Kapat
İstanbul
16°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ekrem İmamoğlu iddianamesi yarın ortaya çıkıyor! Fatih Atik: 'Yeni ifşalar çıkacak'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik CHP'yi sallayan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin yarın açıklanacağını duyurdu. CHP'de yaşanan iç çekişmeleri değerlendiren Atik, yeni ifşaların ortaya çıkacağına işaret etti.

’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmasınında iddianamenin yarın açıklanması bekleniyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik iddianemenin yayımlanmasıyla beraber yeni ifşaların ortaya çıkacağını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu iddianamesi yarın ortaya çıkıyor! Fatih Atik: 'Yeni ifşalar çıkacak'

"İFŞALAR ÇIKACAK, ÇÖZÜLMELER YAŞANACAK"

Medya Kritik programında soruşturma gündemini değerlendiren Atik 'ın ahtapot benzemesine de atıf yaparak şunları ifade etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili konuşurken ahtapot gibi bir yapı var demişti. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddianamesi ahtapotun tüm kollarını ortaya çıkaracak ve büyük fotoğrafı ortaya çıkaracak. Yarın bunu bekliyorum. hala partisinde etkisini sürdürebilecek mi? Bu ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul yapılanması içerisinde yeni ifşaların ortaya çıkması bekleniyor. Çözülmeler yaşanabileceği söyleniyor."

Ekrem İmamoğlu iddianamesi yarın ortaya çıkıyor! Fatih Atik: 'Yeni ifşalar çıkacak'
