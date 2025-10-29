Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Özgür Özel'den casusluk operasyonuna tepki: CHP'den ajan çıkmaz

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk soruşturmasına tepki gösterdi. CHP'ye kara çalmaya çalışıldığını savunan Özel, "Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar ne de bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 03:55

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'casusluk' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Özgür Özel, soruşturmaya tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, 9 eserin açılışının yapılacağını, 3 hizmetin de temelinin atılacağını belirterek, yapılan hizmetlerin gerçek belediyecilik anlayışına uygun eserler olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel'den casusluk operasyonuna tepki: CHP'den ajan çıkmaz

"SOSYAL YARDIMLARI 5 KAT ARTIRDIK"

Bugünkü kreşle Türkiye'de 781'inci kreşi açtıklarını aktaran Özgür Özel, " Başkanlığımıza 1000 kreş, 100 de öğrenci yurdu hedefi koymuştum. Bugün 781'inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78'ine ulaştığımızı, yarın Şişli'de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile de 77'nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77'sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent lokantası sayımız 153'e çıktı. Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4-5 kat artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'den casusluk operasyonuna tepki: CHP'den ajan çıkmaz

"HER KARAYI ÇALDILAR, TUTMADI"

Özgür Özel, CHP'ye ve Cumhur İttifakı dışındaki herkese büyük haksızlıklar yapıldığını savunarak, şöyle konuştu:

"Geçen seçim bir ara 'Bunlara oy vermeyin, vatanı böldürecekler, oy vermeyin, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler' gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor, hep birlikte görüyoruz. Şimdi de CHP'ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi de yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı Ümit Özdağ detayı! 'Bir halt edeceği yok'

"CHP'DEN AJAN ÇIKMAZ"

Buradan partinin Genel Başkanı olarak Elmadağ'dan bütün Türkiye'ye seslenerek şunu söylemek isterim ki 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal'ın partisinden, Kıbrıs Fatihi yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp yavru vatanı kurtaran, milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına, Ege'nin mavi sularına yazan Karaoğlan'ın partisinden, Sevr'i yırtıp yerine Lozan'ı yapan, Türkiye'nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın partisinden ve birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, o İstanbul'un önüne çekilmiş yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu'yla geçip yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar ne de bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar."

Özgür Özel'den casusluk operasyonuna tepki: CHP'den ajan çıkmaz

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Özgür Özel, "CHP bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. Bütün gençlere söz veriyoruz. CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor, söz veriyoruz. Nice Cumhuriyet bayramlarını birlikte kutlamayı, Atatürk’ten emanet Cumhuriyeti, hep beraber sahip çıkacağımız yarınları sizlerle birlikte yaşamanın umuduyla bir kez daha hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Özgür Özel'den casusluk operasyonuna tepki: CHP'den ajan çıkmaz

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmetlerin açılışı yapıldı. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#özgür özel
#elmadağ
#yerel yönetimler
#Casusluk Soruşturması
#Sosyal Yardımlar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.