Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk skandalları sonrası görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili her geçen gün skandal detaylar otaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak 2019 seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun röportaj yapacağı bazı gazetecilerin ve AK Partili isimlerin iç yazışmalarının ele geçirildiği, hazırlanan raporun kampanya danışmanı Necati Özkan aracılığıyla İmamoğlu'na sunulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan '' soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ile kampanya danışmanı Necati Özkan ve Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni hakkında "siyasal casusluk" suçundan tutuklama kararı verilmesinin ardından soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İtiraflarıyla casusluk soruşturmasının seyrini değiştiren Hüseyin Gün, ekibinin 'derin analiz' kılıfıyla casusluk yaptığını ve her detaydan İmamoğlu'nun haberdar olduğunu söyledi. Tespitlere göre casusluk ekibinin, İmamoğlu'nun AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Binali Yıldırım ile birlikte katıldığı televizyon programı öncesinde de casusluk faaliyeti yapıldığı ortaya çıktı.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış


2019 seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun röportaj yapacağı bazı gazetecilerin ve AK Partili isimlerin iç yazışmalarının ele geçirildiği ve hazırlanan raporun Özkan aracılığıyla İmamoğlu'na sunulduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın tutuklama kararında, bu faaliyetlerin casusluk olduğu kaydedildi.

abancı istihbarat servisleriyle dirsek temasında bulunan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde AK Parti'nin sosyal medya ekibinden bazı kişilerin iç yazışmaları ile İmamoğlu'nun röportaj yapacağı bazı gazetecilerin cep telefonlarına gizlice sızarak verileri ele geçirdiği ortaya çıktı.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

PROGRAMA O VERİLERLE ÇIKMIŞ

Tespitlere göre casusluk ekibinin, İmamoğlu'nun AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Binali Yıldırım ile birlikte katıldığı ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu televizyon programı öncesinde de casusluk faaliyeti yapıldığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Gün'ün, "Wickr" programı üzerinden Necati Özkan'a yolladığı 16 Haziran tarihli mesajda, İmamoğlu'nun programda nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunurken, "Önceki raporlarda önden verilen bilgilerin hepsinin doğru olduğunu emir eri İsmail kanıtlıyor. İsmail aynı zamanda Sayın Yıldırım'a soru sormadan evvel güzellemeler yapması komik" ibarelerini içeren mesaj attığı belirlendi. Sorgusunda bu görüşme içeriği sorulan Gün, "Teknik ekibim bu program öncesinde moderatörün iç yazışmalarında 'derin analiz' yaparak ne soru sorabileceği konusunda araştırma yapmıştı" cevabı verdi.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

Savcılık, İmamoğlu'yla program yapacak olan gazetecinin sorularına önceden ulaşabilmek için cep telefonu ve kurum içi yazışmalarına illegal yoldan ulaşıldığı değerlendirmesinde bulundu.

İÇ YAZIŞMALARI ELE GEÇİRDİLER

Gün'ün aynı zamanda seçim süreci boyunca AK Parti'nin sosyal medya işleri ile uğraşan kişilerin de iç yazışmalarına, X hesaplarındaki özel mesajlarına kadar ulaştığı ve İmamoğlu'nun ekibine gönderdiği ortaya çıktı.

Gün ifadesinde bu durumu, "Necati Özkan'a rakip partinin sosyal medya işleri ile uğraşan kişilerin iç yazışmalarında neler olduğunu teknik ekibimin analizi sonucu ortaya çıkartarak göndermiştim. İç yazışma olarak belirttiğim husus sosyal medya hesaplarında kişilerin birbiri ile doğrudan mesaj yoluyla yazışmalarıdır. Burada amaç bu kişilerin yapacağı haberlere ya da paylaşımlara karşı önceden haberdar olmaktı" diyerek anlattı.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

İMAMOĞLU'NUN TALİMATI

Kararda, İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususun da özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.

10 BİN DOLAR İTİRAFI

İmamoğlu lehine propaganda yapan gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Hüseyin Gün'den 10 bin dolar menfaat temin ettiğini önce kabul etmediği ancak ifadesinin devamında ise parayı almış olabileceğini söyleyerek suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığı öğrenildi.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

Analiz kılıflı casusluk faaliyetini Hüseyin Gün'ün ortağı olan eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın yaptığı, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle 2019 yerel seçimlerinin İmamoğlu yerine manipüle edildiği vurgulandı.

'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarına ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığına dikkat çekildi.

KİŞİSEL VERİLERİ YABANCI İSTİHBARATA SERVİS ETTİLER

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya danışmanı Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmasının gerekçesi ortaya çıktı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği karar yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de barındırdığına dikkat çekildi.

Casusluk şebekesi deşifre oldu! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu programa verilerle çıkmış

SEÇMENLERİN ÖZEL BİLGİLERİ

Karara göre, İmamoğlu ve kampanya danışmanı Özkan, başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişme yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştı. Her iki isim de İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratçılarıyla temas halinde olan Hüseyin Gün ile birlikte hareket etti.

Özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan, çok sayıda belediyeye ait veriyi "Osint" isimli internet ortamına aktardı. Gün aracılığıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdi.

