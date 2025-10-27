Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı detay! Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu şüphelilere yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

27.10.2025
saat ikonu 09:20
27.10.2025
saat ikonu 09:20

, stratejist Necati Özkan, gazeteci , teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek'e yönelik '' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki 'na getirililen şüpheliler, sabah saatlerinde savcılığa ifade vermeye başladı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, ‘siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Başka suçtan tutuklu şüpheli Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve ayrıntılı ifade verdiği gerekçesiyle, başka suçtan tutuklu şüpheli Melih Geçek'in de ifadesinin alınması sebebiyle tutuklu bulundukları cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SEÇMENİN SOSYAL MEDYASI VE İÇ YAZIŞMASINA SIZMA GİRİŞİMİ

Öte yandan, savcılığın sevk yazısında soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları ve bu kapsamda şüpheli Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri aktarıldı.

ÇOK SAYIDA VERİ 'OSTİN' İSİMLİ İNTERNET ORTAMINA AKTARDIĞI KAYDEDİLDİ

Hazırlanan sevk yazısında, İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan'ın çok sayıda belediyeye ait veriyi 'Ostin' isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri, bu hususun etkin pişman hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanlarıyla da doğrulandığı, özellikle şüpheli Hüseyin Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulundukları kaydedildi.

YANARDAĞ İSE 'TELE1'İ KULLANDI

Şüpheli Merdan Yanardağ'ın ise şüpheli Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu 'TELE1' isimli kanalı araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğunun aktarıldığı sevk yazısında, şüpheli Hüseyin Gün'ün talimatlarıyla yapılan analizler ve raporlamalar neticesinde yaptığı yayınlar vasıtasıyla algı oluşturmaya çalıştığı, bu eylemlerin karşılığında da düzenli olarak gizliliğe riayet edilmek maksadıyla elden maddi menfaat temin ettiği, bu hususun da tanık beyanı ile doğrulandığı belirtildi.

ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul adalet sarayı
#casusluk
#merdan yanardağ
#Siyasi Casusluk
#Necati Özkan
#Hüseyin Gün
#Politika
