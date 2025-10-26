Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturması sebebiyle adliyeye getirildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün’e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İmamoğlu’na destek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda partili de adliyeye geldi. İmamoğlu’nun savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.