Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

İNGİLTERE VE AMERİKA LEHİNE AJANLIK

Soruşturma kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezince yönlendirilen Ü.D.A. isimli şahsın üvey babası olan şüpheli Hüseyin Gün hakkında ihbarda bulunduğu ve Gün'e ait dijital materyalleri incelenmek üzere teslim ettiği, ihbar içeriğine göre şüpheli Gün'ün İsrail, İngiltere ve Amerika lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği ve Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için şahıs veya şahısların finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarıldı.

ASKERİ VE İSTİHBARATTA GÖREV ALMIŞ

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Gün'ün yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, üzerinden ele geçen dijital materyallerde yapılan detaylı incelemede, irtibatları arasında yer alan yabancı uyruklu C.M. hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından araştırmalar yapıldığı, araştırmalara göre yabancı uyruklu kişinin açık kimlik bilgisinin C.P.M. olduğu, bu kişinin yabancı ülkede denizcilik teknolojileri ve risk istihbaratı alanında faaliyet yürüten şirketlerde genel müdür, yabancı ülke merkezli olarak risk ve hasar değerlendirmesi alanında faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler bulunan bir şirkette danışman unvanlarıyla görevlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, C.P.M.'nin özel sektöre katılmadan önce 11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, istihbarata karşı koyma, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yer aldığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki operasyonları desteklemek amacıyla yabancı bir ülke istihbarat servisi bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması konularını yönettiği de belirlendi.

ŞİFRELİ YAZIŞMALAR, GİZLİ KONUŞMALAR

Şüpheli Gün'e ait dijital materyallerin 'notlar' kısmının incelenmesi sonucu ise 'Adana' başlıklı not içerisinde 'Kara Hücre kodları' alt başlığının bulunduğu, içeriğinde her bir kelime karşılığında bir kişi ya da makamdan bahsedildiği ve kodlamaların yapıldığı anlaşıldı. Kodlamaların mesajlaşma içeriklerinde bulunabileceği şüphesi üzerine yapılan çalışmalarda, Gün'ün C.P.M. ile mesajlaşma uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği İngilizce görüşmelerde belirtilen kodlamaları kullandığı, şüpheli Hüseyin Gün tarafından Chris McGrath isimli şahsa gönderilen İngilizce mesaj içeriğinin yapılan Türkçe çevirisinde "Eğer Sublime'ın İngiltere faaliyetleri hakkında biraz ışık tutabilirsen, herhangi bir başarı ya da istihbarat, faydalı olur. Ona gösterebilirim, gerçi İngiltere'de değilim biliyorum. Herhangi bir bilgi, Bugün akşam S ile görüşmeden önce bizim için faydalı bir istihbarat var mı" şeklinde mesaj gönderdiği kaydedildi.

TELEFON REHBERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına ilişkin telefon rehberinde yer alan şahıslara yönelik araştırma yapıldığı, MİT'ten elde edilen bilgilere göre Gün'ün telefonunda istihbarat alanında görevde bulunmuş çok sayıda kişilere ait numara bulunduğu, bu numaraların ise sırayla; Terörle Mücadele Bölümü Başkanlığı başta olmak üzere yabancı bir ülke Dış İstihbarat Servisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş M.J.S.A. isimli kişiye ait numara, yabancı bir ülke Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesinde yöneticilik yaptığı belirtilen ve Clearwater Dynamics isimli şirketin Teknoloji Direktörü (CTO) olarak görevli C.C.J.S. isimli kişiye ait numara, GCHQ bünyesinde 2011-2014 yılları arası Siber Politika ve Uluslararası İlişkiler Direktörü ve yabancı bir ülke Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığına ilişkin açık kaynak bilgisi bulunan M.H. isimli şahsa ait numara, yabancı ülke istihbarat teşkilatı mensubu olduğuna ilişkin bilgilere rastlanan ve Hüseyin Gün tarafından "Eski . Başkanı R.M.'nin çok yakın arkadaşı" şeklinde rehberine kaydedilen D.J.C. isimli şahsa ait numara, yabancı bir ülke Dışişleri Bakanlığı (FCDO) bünyesinde Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü olarak görev yapmış şahsa ait numara, 2000-2003 yılları arasında yabancı ülke savunma bakanlığına bağlı savunma istihbaratı başkanlığını yürüten kişiye ait numara gibi birçok kişilere ait numara olduğu belirlendi.

GİZLİ VE ŞİFRELİ İSİMLER

Şüpheli Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı bir not ve farklı sosyal medya ve diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarının bulunduğu da tespit edilirken, "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin olduğu, not içerisinde geçen "handle" kelimesinin yapılan açık kaynak araştırmasında sosyal medya tabiri ile "kullanıcı adı-adım" anlamına geldiği, not içerisinde belirtilen "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin Necati isimli bir kişi tarafından kullanılan "Bluestar81" rumuzlu bir hesap olduğu belirlendi. "Bluestar81" rumuzlu kişinin tespitine yönelik devam eden araştırmalarda ise şüpheli Gün'ün telefon rehberinde yapılan incelemede, Necati isminde 5 farklı kayıt bulunduğu, numaraların ve isimlerin 5 farklı kayıtta da aynı numara ve isim olduğu, Kayıtlar içerisinde bulunan bir numaraya yönelik yapılan araştırmalarda, bu hattın İBB'ye yönelik yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Necati Özkan'a ait olduğu kaydedildi.

