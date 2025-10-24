Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

Donald Trump, kripto dünyasının en tartışmalı isimlerinden Changpeng Zhao’nun hapis cezasını kaldırdı. Beyaz Saray, kararın “kriptoya karşı savaşın bittiği” anlamına geldiğini duyurdu.

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 16:36

Başkanı , göreve dönüşünden sonra dünyasıyla ilişkilerini tamamen yeni bir yöne taşıyor. Joe Biden döneminde sıkı denetimler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan kripto endüstrisi, şimdi Beyaz Saray’dan çok farklı bir sinyal alıyor.

2023’te kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan , ABD pazarından çekilmek zorunda kalmış; şirketin kurucusu (CZ) ise kısa süreli hapis cezası almıştı. Ancak Trump yönetimi, bu süreci “Biden döneminin kripto karşıtı politikalarının bir sonucu” olarak değerlendirerek, Zhao’ya yönelik cezayı affetti.

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

“KRİPTOYA SAVAŞ BİTTİ” MESAJI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Zhao’nun affının “kripto sektörüne yönelik haksız baskıların son bulduğunu” simgelediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Trump yönetiminin kriptoyu “Amerikan inovasyonunun bir parçası olarak gördüğü” ifade edildi.

Affın ardından CZ de sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bu karar, Amerika’nın yenilik ve özgürlük anlayışına olan bağlılığını gösteriyor,” diyerek Trump’a teşekkür etti. Bu adım, Binance’in 2023’te yasaklandığı ABD pazarına dönüşünün de önünü açmış görünüyor.

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

TRUMP, KRİPTO DÜNYASINDA GÜÇ KAZANIYOR

Changpeng Zhao’nun affı, yalnızca bireysel bir karar değil; Trump’ın kripto para dünyasında artan etkisinin de bir göstergesi. Görünürde kriptoya sıcak bir yaklaşım sergilese de, perde arkasında Trump’ın bu sektördeki gücünü pekiştirdiği dikkat çekiyor.

Binance, Zhao’nun 2024’teki kısa hapis cezasının ardından Washington’da aylarca süren lobi faaliyetleri yürüttü. Şirket, Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurmak için özel ekipler tuttu ve Trump ailesine ait World Liberty Financial girişimini destekledi. Bu yakınlık, hem Binance’in hem de Trump ailesinin kripto yatırımlarında yeni bir dönem başlattı.

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

BİNANCE’İN DÖNÜŞÜ, YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLABİLİR

Uzmanlara göre bu af, sadece Binance için değil; diğer büyük kripto borsaları için de yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Trump yönetiminin bu tavrı, ABD’de kriptoya yönelik sert regülasyonların yumuşayacağına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi
ETİKETLER
#Kripto Para
#donald trump
#abd
#kara para aklama
#bitcoin
#binance
#changpeng zhao
#Ekonomi
