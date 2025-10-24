Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve dönüşünden sonra kripto para dünyasıyla ilişkilerini tamamen yeni bir yöne taşıyor. Joe Biden döneminde sıkı denetimler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan kripto endüstrisi, şimdi Beyaz Saray’dan çok farklı bir sinyal alıyor.

2023’te kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan Binance, ABD pazarından çekilmek zorunda kalmış; şirketin kurucusu Changpeng Zhao (CZ) ise kısa süreli hapis cezası almıştı. Ancak Trump yönetimi, bu süreci “Biden döneminin kripto karşıtı politikalarının bir sonucu” olarak değerlendirerek, Zhao’ya yönelik cezayı affetti.

“KRİPTOYA SAVAŞ BİTTİ” MESAJI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Zhao’nun affının “kripto sektörüne yönelik haksız baskıların son bulduğunu” simgelediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Trump yönetiminin kriptoyu “Amerikan inovasyonunun bir parçası olarak gördüğü” ifade edildi.

Affın ardından CZ de sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bu karar, Amerika’nın yenilik ve özgürlük anlayışına olan bağlılığını gösteriyor,” diyerek Trump’a teşekkür etti. Bu adım, Binance’in 2023’te yasaklandığı ABD pazarına dönüşünün de önünü açmış görünüyor.

TRUMP, KRİPTO DÜNYASINDA GÜÇ KAZANIYOR

Changpeng Zhao’nun affı, yalnızca bireysel bir karar değil; Trump’ın kripto para dünyasında artan etkisinin de bir göstergesi. Görünürde kriptoya sıcak bir yaklaşım sergilese de, perde arkasında Trump’ın bu sektördeki gücünü pekiştirdiği dikkat çekiyor.

Binance, Zhao’nun 2024’teki kısa hapis cezasının ardından Washington’da aylarca süren lobi faaliyetleri yürüttü. Şirket, Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurmak için özel ekipler tuttu ve Trump ailesine ait World Liberty Financial girişimini destekledi. Bu yakınlık, hem Binance’in hem de Trump ailesinin kripto yatırımlarında yeni bir dönem başlattı.

BİNANCE’İN DÖNÜŞÜ, YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLABİLİR

Uzmanlara göre bu af, sadece Binance için değil; diğer büyük kripto borsaları için de yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Trump yönetiminin bu tavrı, ABD’de kriptoya yönelik sert regülasyonların yumuşayacağına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.