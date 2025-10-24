Kayınvalidesini öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Kategoriler
Yozgat’ta 1 Mayıs tarihinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren Yıldıray Okhan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkemede önceki ifadesini yineleyen Yıldıray Okhan, olaydan pişman olduğunu belirtti. Savcının mütalaası sonrasında Yıldıray Okhan’a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1 Mayıs tarihinde Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Yıldıray Okhan, bıçakla kayınvalidesini yaraladı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.