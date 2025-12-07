Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Tehlike yüzünden kurtarma girişimi sonlandırıldı!

Şırnak'ta define arandığı değerlendirilen mağarada 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin tünelde yaptığı inceleme, yüksek risk nedeniyle sonlandırıldı.

Tehlike yüzünden kurtarma girişimi sonlandırıldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
16:41
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
16:44

ilçesine bağlı Düzova köyünde define arandığı değerlendirilen mağarada 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından mağaraya yeniden giriş yapılabilmesi için 'ten gelen 3 kişilik uzman tahlisiye madenci ekibi, Diyarbakır ’ın KBRN ekibi, Şırnak AFAD teknisyenleri ve Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Tehlike yüzünden kurtarma girişimi sonlandırıldı!

SİİRT'TEN GELEN EKİP 3 SAAT HAZIRLIK YAPTI

Siirt’ten gelen tahlisiye ekibi, oksijensiz, havasız ve kimyasal riski bulunan ortamda 3 saat boyunca çalışabilecek kapalı devre solunum cihazlarıyla mağaraya girmek için hazırlık yaptı. Diyarbakır AFAD KBRN ekibi ise VIP ölçüm aracı ile ortamdaki tüm kimyasal gaz ve tehlikeli maddeleri analiz edebilecek cihazlarla mağara girişinde konuşlandı. 3 madenci, Diyarbakır AFAD KBRN’den 2 uzman, Şırnak AFAD’dan 3 arama kurtarma teknisyeni ve Cizre itfaiyesinden 3 personel olmak üzere toplam 11 kişilik ekip, mağaraya yeniden giriş için müşterek operasyon hazırlığı yaptı.

Tehlike yüzünden kurtarma girişimi sonlandırıldı!

TEHLİKELİ BULUNDUĞU İÇİN OPERASYON SOLANDIRILDI

Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, tünelin giriş kısmının toprak ve killi zemin yapısına sahip olduğu, son yağışlarla zeminin daha da gevşediği, girişte ciddi çökme ve göçme tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Tüm donanıma rağmen tünel girişindeki zemin stabilizasyonunun sağlanamaması nedeniyle ekipler, operasyona devam etmenin personel güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğu kanaatine vardı. Yapılan değerlendirmenin ardından operasyon güvenlik gerekçesiyle sonlandırıldı.

Tehlike yüzünden kurtarma girişimi sonlandırıldı!
