Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Prime Video konuyla ilgili açıklama yaptı

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Fallout'un dizisi geçtiğimiz yıl Amazon Prime Video'da yayınlanmıştı. İlk sezonuyla birlikte büyük ses getiren ve hayranlar tarafından oldukça beğenilen dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı.

Prime Video tarafından Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.

FALLOUT 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prime Video tarafından açıklanan bilgilere göre 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. Açıklanan bilgilere göre dizinin bölümleri haftalık periyotlar halinde 4 Şubat 2026 tarihine kadar yayınlanacak.

Dizinin 2. sezonununda ilk sezon finalinin bıraktığı yerden devam edilecek. Lucy, Mojave Çorak Topraklarını'nı aşıp New Vegas'a doğru yolculuğu 2. sezonun ana konusu olacak.

FALLOUT 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Fallout dizisinin 2. sezonu 8 bölümden oluşacak. Bu bölümlerlerin yayınlanacağı tarihler ise şöyle: