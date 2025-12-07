Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Prime Video konuyla ilgili açıklama yaptı

Amazon'un sahip olduğu Prime Video'da yayınlanan Fallout'un 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Aynı adlı popüler oyun serisinde uyarlanan Fallout dizisinin 2. sezonunun kaç bölüm olacağı da duyuruldu.

Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Prime Video konuyla ilgili açıklama yaptı
Haber Merkezi
07.12.2025
07.12.2025
saat ikonu 16:43

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Fallout'un dizisi geçtiğimiz yıl 'da yayınlanmıştı. İlk sezonuyla birlikte büyük ses getiren ve hayranlar tarafından oldukça beğenilen dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı.

Prime Video tarafından Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.

Fallout 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Prime Video konuyla ilgili açıklama yaptı

FALLOUT 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prime Video tarafından açıklanan bilgilere göre 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. Açıklanan bilgilere göre dizinin bölümleri haftalık periyotlar halinde 4 Şubat 2026 tarihine kadar yayınlanacak.

Dizinin 2. sezonununda ilk sezon finalinin bıraktığı yerden devam edilecek. Lucy, Mojave Çorak Topraklarını'nı aşıp New Vegas'a doğru yolculuğu 2. sezonun ana konusu olacak.

FALLOUT 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Fallout dizisinin 2. sezonu 8 bölümden oluşacak. Bu bölümlerlerin yayınlanacağı tarihler ise şöyle:

  • 1. Bölüm - 17 Aralık 2025
  • 2. Bölüm - 24 Aralık 2025
  • 3. Bölüm - 31 Aralık 2025
  • 4. Bölüm - 7 Ocak 2026
  • 5. Bölüm - 14 Ocak 2026
  • 6. Bölüm - 21 Ocak 2026
  • 7. Bölüm - 28 Ocak 2026
  • 8. Bölüm - 4 Şubat 2026
#yeni sezon
#dizi
#amazon prime video
#yayın tarihi
#Fallout
#Tv Dizi
#Bilimkurgu
#Aktüel
