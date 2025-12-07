İki yaramaz yavru! Kedi ve köpeğin sevimli kavgası kamerada

Batman Gercüş'te yavru kedi ile yavru köpeğin sevimli kavgaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hisar köy muhtarı Tahir Kaya, yavru kedi ile yavru köpeğin sevimli kavgasına tanık oldu. O anları hemen telefonuyla kayıt altına alan Kaya, "Yolda yürürken kedi ile köpeği gördüm, kavgaları gerçekten beni şaşırttı. Oynar gibi kavga ediyorlardı. Ben de bu anı cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladım'' dedi.