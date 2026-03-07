Menü Kapat
APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?

EGM’NİN APP plakalara yönelik açıklamalarının ardından araç sahipleri, plakalarını değiştirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Standart plakaların dışına çıkan yazı karakterleri ve kalınlaştırılmış fontlarıyla dikkat çeken APP plakaları, trafik kanununa uygun olmadığından araç sahiplerine ceza kesilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmış olması gerekmektedir. Üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar, hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Bu tür plakaları kullanmaya devam eden araç sahipleri hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. APP plaka kullananlar ise “ Şoförler odası APP plaka basıyor mu, Plakalarda karekod zorunlu mu? sorularına cevap arıyor. Peki Plakanın APP plaka olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte, APP plaka nedir? sorusunun cevabı…

APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
11:40
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
11:40

Karayolları yönetmeliğine göre üzerinde resmi mühür ve yönetmelikle belirlenen unsurları taşımayan plakalar hukuken geçerli olarak kabul edilmemektedir. Bu tür plakalarını binek araç, otobüs, minibüs ve diğer taşıtlarda kullanmaya devam edenlere idari para cezası uygulanacak. Para cezasının yanı sıra sürücü belgeleri (ehliyet) 30 gün süreyle geri alınarak “Resmi Belgede Sahtecilik” sebebiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. APP plakalarıyla beraber trafik çevirmesine girenler ve daha önce de bu fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artış göstermektedir. Kamuoyunda APP olarak da bilinen Avrupa Press Plaka fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı plakalardır Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun olmayan standart dışı plaka olarak tanımlanabilir. Peki APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar nelerdir? APP plaka olduğu nasıl anlaşılır? İşte, konuya ilişkin detaylar…

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR, NEDİR?

Trafik Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve trafik denetimlerinde plakaların doğru okunmasını sağlamak amacıyla geliştirtirilen yönetmelik, APP plaka kullanımını zorlaştırıyor. APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka yazısı fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük karakterlerin kullanıldığı plakadır. Karayolları Trafik Yönetmeliği”ne uygun olmayan standart dışı plaka olarak geçmektedir.

APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?

APP PLAKA OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kanunlar tarafından belirlenen standart yazı tipi ve boyutları dışına çıkılarak, daha kalın ve köşeli veya daha farklı fontlarla hazırlanan plaka türü olan APP plaka, şoförler odası veya tescil merkezlerinde değil çeşitli otomobil aksesuarları satan işletmelerden alınmaktadır. Plakanın APP olup olmadığının anlamanın en kısa yolu, yazı karakterlerine ve üzerinde bulunan mühür detayına bakmaktır.

APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?

APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Trafik Karayolları Kanunu’na uygun olan normal plakalar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu iş birliğiyle yetkilendirilen plaka basım merkezlerinde üretilen ve üzerinde sahteciliği önlemeye yönelik güvenlik unsurları bulunmaktadır. APP plakalar ise çoğunlukla estetik görüntü amacıyla tercih edilen ve standart plaka tasarımlarından farklı özellikler taşıyan plakalar olarak bilinmektedir. Yazı tipi, mühür, hologram, muayene geçerliliği gibi farklardan plakanın standart olup olmadığı anlaşılır.

APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?

PLAKALARDA KAREKOD ZORUNLU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.

APP plaka olduğu nasıl anlaşılır, nedir? Şoförler odası APP plaka basıyor mu, plakalarda karekod (QR) zorunlu mu?

ŞOFÖRLER ODASI APP PLAKA BASIYOR MU?

Normal plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şoförler Odası iş birliğiyle basılan, üzerinde sahteciliği önleyici yüksek güvenlikli hologramlar taşıyan ve resmi mühürle tescillenen plakalardır. Dolayısıyla Şoförler odası hukuken Trafik Karayolları Kanunu’na uygun plaka basmak zorundadır. Şoförler Odası’ndan temin edilen plakalara, standart plaka olarak bilinmektedir.

#Trafik Kanunu
#Karayolları Trafik Yönetmeliği
#Resmi Belgede Sahtecilik
#App Plaka
#Standart Dışı Plaka
#Ekonomi
