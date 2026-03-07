Menü Kapat
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren plaka düzenlemesi kafa karışıklığına neden oldu. Şoförler Odası tarafından bastırıldığı halde yazı tipi uygun olmayan plaka sahipleri APP plaka cezası alacağı konusunda kaygılandı. Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak araç sahiplerinin kafalarını karıştıran APP plaka ve mühürlü ancak yazı fontu farklı plakalarla ilgili farklılıklara görsellerle dikkat çekti. APP plaka sahipleri ile mühürlü fakat yazı tipi farklı plaka sahiplerinin yenileme yaparken farklı yol izlemeleri gerekiyor. İşte EGM'den yeni açıklama...

Karayolları düzenlemesi ile plakalardaki usulsüzlüklerde 4 bin TL ile 140 bin TL olarak uygulanacağı öğrenilen cezalandırma sonrası araç sahipleri plaka basım atölyelerine akın etti. Şoförler Odalarının önünde kuyruklar sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda kafa karışıklığını gidermek için standart dışı plakaların nasıl olduğunu ve plaka yenilemede ne yapılması gerektiğini anlatan yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre APP plaka sahipleri önce polis ya da jandarmaya başvurmadan plaka yenileme yapamayacak.

APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni plaka cezaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, standart dışı ve yazı tipi farklı plakalar konusunda açıklama yaparak araç sahiplerine yol gösterdi.
APP (Standart dışı) plakalar ile TŞOF mühürlü ancak yazı tipi farklı plakalar değiştirilmesi gereken plaka türleridir.
APP plaka sahipleri, plaka yenileme için önce polis veya jandarmaya başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırmak zorundadır.
Standart plakalar, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan plakalar olup değiştirilmeleri gerekmemektedir.
Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta ve araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir.
Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacaktır.
APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı

STANDART PLAKA NEDİR? MÜHÜRLÜ PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü bir kez daha yaptığı açıklamasında kamuoyunda bilgi kirliliği oluştuğuna dikkat çekerek standart plakanın Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olduğunu belirterek bunların değiştirilmeye gerek olmadığını söyledi.

APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı

APP PLAKA VE MÜHÜRLÜ ANCAK YAZI TİPİ FARKLI PLAKA FARKI

EGM değiştirilmesi gereken plakaların, biri standart dışı denilen yani APP plaka ; diğerinin de TŞOF mühürlü ancak yazı tipi farklı plakalar şeklinde ikiye ayrıldığını aktardı. APP plaka sahiplerinin plaka yenilemesi için TŞOF birimlerine gitmeleri yetmeyecek. Önce polis veya jandarmaya başvurmaları şartı aranacak. APP plaka sahipleri kayıp/tespit işlemi yaptıracak.

APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı

Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir:

1. APP (Standart dışı) plaka kullanımı
Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin;
•Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması,
•Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması,
•TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir.

2. TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda

Araç sahipleri;
•Noterden plaka basım talep belgesi alarak,
•TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabilmektedir.

APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı

Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir.

Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır.

